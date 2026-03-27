Ökonomen: Iran-Krieg sorgt für größten Preisschub seit 2022

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Der Iran-Krieg lässt die deutschen Verbraucherpreise nach Prognose von Ökonomen so schnell steigen wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen dürften sich im März um durchschnittlich 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat verteuern, sagen von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte voraus. Das wäre der größte monatliche Zuwachs seit September 2022, als nach der russischen Invasion in der Ukraine ⁠viele Rohstoffe ⁠teurer wurden. "Der starke Anstieg der Öl- und Gaspreise dürfte dafür gesorgt haben", erklärten die Analysten der Landesbank Helaba am Freitag.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat dürften die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent steigen, sagen die Ökonomen voraus. Das wäre die höchste Inflationsrate seit Dezember 2024. Im Februar hatte sie noch ‌bei 1,9 Prozent gelegen, im Januar bei 2,1 ‌Prozent. Das Statistische Bundesamt will an diesem Montag eine erste offizielle Schätzung vorlegen.

Der seit vier Wochen andauernde Krieg der USA und Israel gegen den Iran hat ⁠die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Der Iran hat die Straße ‌von Hormus weitgehend geschlossen: Über die ⁠Meerenge wird ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert. Das sorgt für Knappheiten, weshalb die Preise gestiegen sind.

Eine schnelle Entspannung erwartet auch die Bundesbank nicht. "Die Inflationsrate wird in den kommenden Monaten deutlich anziehen", ‌heißt es im aktuellen Monatsbericht der ⁠deutschen Notenbank. Der höhere Rohölpreis verteuere ⁠kurzfristig insbesondere Kraftstoffe und Heizöl für die Verbraucher. "Infolgedessen dürfte die Inflationsrate in nächster Zeit deutlich in Richtung drei Prozent ansteigen", so die Bundesbank.

Das hat auch Folgen für den erhofften Aufschwung. "Das höhere Preisniveau schwächt die Konjunktur vor allem dadurch, dass der private Konsum belastet wird", erklärten die Helaba-Ökonomen. Die Teuerung senke die Kaufkraft der Haushalte, wodurch die privaten Konsumausgaben weniger stark zunehmen dürften als bislang gedacht. Viele Institute und Banken ⁠haben deshalb ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt.