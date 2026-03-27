Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 27.03.2026 / 09:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.03.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Operative Entwicklung weiter positiv - Investitionsprogramm sichert langfristiges Wachstum FACC hat am Mittwoch den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Bereits Ende Februar waren vorläufige Zahlen sowie der Ausblick für Umsatz und EBIT bekannt gegeben worden. Zudem wurde der Neubau eines Aerostructures-Werk in Österreich im Umfang von 120 Mio. EUR angekündigt. Starkes Gesamtjahr mit deutlicher Cashflow-Verbesserung: Insgesamt blickt FACC auf ein sehr solides Geschäftsjahr zurück, mit einem Umsatzwachstum von über 11% und einer Verbesserung der EBIT-Marge um 0,9PP yoy. Besonders hervorzuheben ist der signifikante Anstieg des Free Cashflows auf 59,1 Mio. EUR (Vj.: 7,7 Mio. EUR), der sowohl auf ein verbessertes Working-Capital-Management als auch auf die operative Ergebnissteigerung zurückzuführen ist. Turnaround des Interiors-Segment erfolgreich vollzogen: Treiber des Wachstums waren insbesondere die Segmente Engines & Nacelles (+14 % yoy) und Interiors (+22 % yoy), die vom anhaltenden Hochlauf der Produktionsraten bei Airbus und Boeing profitierten. Während Engines & Nacelles weiterhin mit zweistelligen EBIT-Margen überzeugt, die auch mittelfristig stabil bleiben dürften, zeigt sich im volumenstärksten Segment Interiors ein klarer operativer Turnaround nach zwei Verlustjahren in Serie. Die EBIT-Marge verbesserte sich hier auf 2,9% (+4,5PP yoy), getragen durch die Verlagerung von Produktionskapazitäten nach Kroatien, eine optimierte Lieferkette sowie das starke Top Line-Wachstum. Um das mittelfristige Margenziel von rund 7% bis 2027 zu erreichen, dürften insbesondere der weitere Ramp-up am Standort Kroatien sowie zusätzliche Skaleneffekte auf der Umsatzseite entscheidend sein. Demgegenüber entwickelte sich das Segment Aerostructures schwächer (Umsatz: -1% yoy), belastet durch gestiegene Inputkosten sowie rückläufige Entwicklungsumsätze, was sich auch in einer reduzierten EBIT-Marge von 2,1% (-2,3PP yoy) widerspiegelt. Kapazitätsausbau in Österreich als Grundlage für weiteres Wachstum: Mit dem angekündigten Neubau eines hochautomatisierten Aerostructures-Werks (Investitionsvolumen: 120 Mio. EUR) adressiert FACC gezielt die zukünftige Nachfrage und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von Lohnkosten, sodass die Vorteile der bestehenden Logistikinfrastruktur am Stammwerk in Österreich überwiegen. Das neue Werk soll mit rund 300 zusätzlichen Mitarbeitern den Kapazitätsausbau insbesondere im strukturell wachsenden Aerostructures-Bereich unterstützen. Insgesamt plant FACC über alle Standorte hinweg Investitionen von rund 350 Mio. EUR bis 2030 in bestehende Programme sowie neue Kundenprojekte. Gedämpfter Jahresauftakt erwartet: Für das erste Quartal 2026 rechnen wir mit einer eher verhaltenen Umsatzentwicklung, die insbesondere auf schwächere Auslieferungen bei Airbus zurückzuführen sein dürfte. Dies ist jedoch primär als temporärer Effekt zu werten und sollte den strukturell intakten Wachstumstrend im Jahresverlauf nicht nachhaltig beeinträchtigen. Die Guidance des Vorstands gleicht der des Vorjahres, mit 5-15% Erlöswachstum bei einer Verbesserung der EBIT-Marge (MONe: 6,1%, +1,8PP yoy). Fazit: FACC hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl operativ als auch auf Cashflow-Ebene deutliche Fortschritte erzielt und bestätigt damit den eingeschlagenen Wachstumspfad. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten, etwa durch schwächere Airbus-Auslieferungen zu Jahresbeginn oder den Iran-Konflikt, bleibt das strukturelle Marktumfeld intakt. Bei einem KGV von 12,2 in Kombination mit dem strukturellen Wachstum und weiterem Margenpotenzial bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und bestätigen unser Kursziel von 17,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb2dd7f20f9952bc43cb7693a1b7b1c3 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=19d88a2c-29b7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2299202 27.03.2026 CET/CEST °