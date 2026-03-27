Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FACC AG - von Montega AG

27.03.2026 / 09:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.03.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Operative Entwicklung weiter positiv - Investitionsprogramm sichert
langfristiges Wachstum

FACC hat am Mittwoch den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 vorgelegt.
Bereits Ende Februar waren vorläufige Zahlen sowie der Ausblick für Umsatz
und EBIT bekannt gegeben worden. Zudem wurde der Neubau eines
Aerostructures-Werk in Österreich im Umfang von 120 Mio. EUR angekündigt.

Starkes Gesamtjahr mit deutlicher Cashflow-Verbesserung: Insgesamt blickt
FACC auf ein sehr solides Geschäftsjahr zurück, mit einem Umsatzwachstum von
über 11% und einer Verbesserung der EBIT-Marge um 0,9PP yoy. Besonders
hervorzuheben ist der signifikante Anstieg des Free Cashflows auf 59,1 Mio.
EUR (Vj.: 7,7 Mio. EUR), der sowohl auf ein verbessertes
Working-Capital-Management als auch auf die operative Ergebnissteigerung
zurückzuführen ist.

Turnaround des Interiors-Segment erfolgreich vollzogen: Treiber des
Wachstums waren insbesondere die Segmente Engines & Nacelles (+14 % yoy) und
Interiors (+22 % yoy), die vom anhaltenden Hochlauf der Produktionsraten bei
Airbus und Boeing profitierten. Während Engines & Nacelles weiterhin mit
zweistelligen EBIT-Margen überzeugt, die auch mittelfristig stabil bleiben
dürften, zeigt sich im volumenstärksten Segment Interiors ein klarer
operativer Turnaround nach zwei Verlustjahren in Serie. Die EBIT-Marge
verbesserte sich hier auf 2,9% (+4,5PP yoy), getragen durch die Verlagerung
von Produktionskapazitäten nach Kroatien, eine optimierte Lieferkette sowie
das starke Top Line-Wachstum. Um das mittelfristige Margenziel von rund 7%
bis 2027 zu erreichen, dürften insbesondere der weitere Ramp-up am Standort
Kroatien sowie zusätzliche Skaleneffekte auf der Umsatzseite entscheidend
sein. Demgegenüber entwickelte sich das Segment Aerostructures schwächer
(Umsatz: -1% yoy), belastet durch gestiegene Inputkosten sowie rückläufige
Entwicklungsumsätze, was sich auch in einer reduzierten EBIT-Marge von 2,1%
(-2,3PP yoy) widerspiegelt.

Kapazitätsausbau in Österreich als Grundlage für weiteres Wachstum: Mit dem
angekündigten Neubau eines hochautomatisierten Aerostructures-Werks
(Investitionsvolumen: 120 Mio. EUR) adressiert FACC gezielt die zukünftige
Nachfrage und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von Lohnkosten, sodass
die Vorteile der bestehenden Logistikinfrastruktur am Stammwerk in
Österreich überwiegen. Das neue Werk soll mit rund 300 zusätzlichen
Mitarbeitern den Kapazitätsausbau insbesondere im strukturell wachsenden
Aerostructures-Bereich unterstützen. Insgesamt plant FACC über alle
Standorte hinweg Investitionen von rund 350 Mio. EUR bis 2030 in bestehende
Programme sowie neue Kundenprojekte.

Gedämpfter Jahresauftakt erwartet: Für das erste Quartal 2026 rechnen wir
mit einer eher verhaltenen Umsatzentwicklung, die insbesondere auf
schwächere Auslieferungen bei Airbus zurückzuführen sein dürfte. Dies ist
jedoch primär als temporärer Effekt zu werten und sollte den strukturell
intakten Wachstumstrend im Jahresverlauf nicht nachhaltig beeinträchtigen.
Die Guidance des Vorstands gleicht der des Vorjahres, mit 5-15%
Erlöswachstum bei einer Verbesserung der EBIT-Marge (MONe: 6,1%, +1,8PP
yoy).

Fazit: FACC hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl operativ als auch auf
Cashflow-Ebene deutliche Fortschritte erzielt und bestätigt damit den
eingeschlagenen Wachstumspfad. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten, etwa
durch schwächere Airbus-Auslieferungen zu Jahresbeginn oder den
Iran-Konflikt, bleibt das strukturelle Marktumfeld intakt. Bei einem KGV von
12,2 in Kombination mit dem strukturellen Wachstum und weiterem
Margenpotenzial bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und bestätigen unser
Kursziel von 17,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb2dd7f20f9952bc43cb7693a1b7b1c3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=19d88a2c-29b7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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