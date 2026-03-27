Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG 27.03.2026 / 09:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.03.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Feedback CMD: Verkehrstechnologien im Wandel Kapsch TrafficCom hat in der vergangenen Woche im Rahmen eines Capital Markets Days in Wien Einblicke in die Unternehmensstrategie sowie neue Entwicklungen in den Bereichen Maut und Verkehrsmanagement gewährt. Tendenz zu weniger Infrastruktur und Hardware: Grundsätzlich ist ein Trend zu einem reduzierten Bedarf an schwerer straßenseitiger Infrastruktur sowie dedizierten On-Board-Units zu beobachten. Getrieben wird diese Entwicklung durch den verstärkten Einsatz von Satellitentechnologie (GNSS), dem häufigeren Einsatz von Kameras (ANPR) als primäre Erkennungstechnologie sowie der Nutzung vorhandener fahrzeugseitiger Konnektivität (eSIM, V2X). Kapsch treibt diese Technologien aktiv voran, etwa mit V2X-Pilotprojekten in Nordamerika und wurde für das erste smartphonebasierte Mautsystem in Litauen beauftragt. Bei einer erfolgreichen Umsetzung mit der geplanten kurzen Implementierungszeit kann dieses Modell als Blaupause für weitere Länder im Baltikum dienen. Aufgrund des technologischen Interesses begann Kapsch bereits während der Ausschreibungsphase mit der App-Entwicklung, sodass das Mautsystem innerhalb von nur acht Monaten geliefert werden soll. Mögliche Anpassung der Position innerhalb der Value Chain: Kapsch ist von Haus aus End-to-End-Anbieter: Das Unternehmen entwirft, errichtet und betreibt Mautsysteme und verantwortet dabei sowohl die straßenseitige Erfassung und Transaktionsverarbeitung als auch die Mautkontrolle. Diese ganzheitliche Rolle steht zunehmend unter Druck: Straßenbetreiber teilen Projekte vermehrt auf mehrere Marktteilnehmer auf und zusätzlich könnte die initiale Fahrzeugerfassung perspektivisch durch neue Marktteilnehmer wie Automobilhersteller oder Telekommunikationsbetreiber erfolgen. Im Kern der Wertschöpfungskette steht die Verarbeitung der Transaktion, die auch zukünftig essentiell für Kapsch sein dürfte. Dies beinhaltet den Betrieb des Operational Back Offices (u.a. Sicherstellung der Erfassung und Erstellung abrechenbarer Transaktionen) sowie des Commercial Back Offices (u.a. Abrechnung und Account Management). Weiterer Bedeutungsgewinn von Softwarelösungen: Die beschriebenen Entwicklungen dürften insgesamt zu einer Verschiebung von Hard- zu Software führen. Vergangene Projekte waren von einem hohen Grad projektspezifischer Entwicklungen sowie regional unterschiedlichen Lösungsansätzen geprägt. Mit den Plattformen Operian im Mautbereich und EcoTrafiX im Verkehrsmanagement ist nun ein einheitlicher Softwarekern für neue Projekte vorhanden. Dies dürfte trotz des weiterhin vorhandenen individuellen Anpassungsbedarfs zu einer effizienteren Delivery führen und Projektrisiken reduzieren. Zudem zeigen zwei vorgestellte Forschungsprojekte die potentielle Leistungsfähigkeit von Softwarelösungen. Im Verkehrsmanagement arbeitet Kapsch an einem KI-gestützten System zur netzwerkweiten Optimierung durch intelligente Ampelsteuerung, das mittels eines digitalen Verkehrszwillings und Predictive AI vorhersagen soll, wie der Verkehr auf Störungen reagiert. Dabei sollen die KI-Vorschläge für Verkehrsbetreiber nachvollziehbar sein ('Explainable AI'). Im Mautbereich kombiniert 'HoTCap' unvollständig erfasste Einzelbilder zu einem vollständigen Gesamtbild, wodurch die automatische Erkennungsrate gesteigert werden soll. Perspektivisch könnten große Mautbrücken durch mehrere Kameramasten ersetzt werden, die trotz suboptimaler Einzelperspektiven insgesamt deutlich geringere Hardwarekosten verursachen. Weiterhin Opportunitäten im klassischen Mautgeschäft: Im traditionellen Mautgeschäft bestehen weiterhin attraktive Wachstumschancen. Beispielsweise existieren in Lateinamerika noch zahlreiche klassische Plaza-Lösungen mit physischen Mautbarrieren. Der Übergang zur Erfassung im Fließverkehr (MLFF) würde die Fahrtzeiten drastisch reduzieren und könnte das Verkehrsaufkommen und damit auch den Umsatz der Straßenbetreiber steigern. In Indien wird das bestehende System aus RFID-Tag und Schranke schrittweise zu einer MLFF-Lösung mit Tag und Kamerakontrolle transformiert, sodass für Kapsch die Chance besteht mit einem strategischen Partner Streckenabschnitte zu gewinnen. Gestärkte Visibilität für das nächste Geschäftsjahr: Kurzfristig liegt der operative Fokus auf der Anpassung der Kostenstruktur an das gesunkene Umsatzniveau. Während das laufende Geschäftsjahr 2025/26 durch ein deutlich negatives bereinigtes EBIT (MONe: -16,5 Mio. EUR exkl. Sonderertrag aus der Pkw-Maut) geprägt ist, stimmen uns die Indikationen zum kommenden Jahr positiv. Die vorliegenden Indikationen zu kontrahierten Aufträgen für 2026/27 decken bereits einen signifikanten Teil unserer Wachstumsprognose (MONe: +5,6 % auf 441,5 Mio. EUR) ab. Mit dem damit verbundenen höheren Umsatzniveau und einer optimierten Kostenbasis erwarten wir für 2026/27 einen operativen Gewinn. Fazit: Trotz bestehender Unsicherheiten aus der Verschuldungssituation und dem zukünftigen Wandel des Geschäftsmodells, sehen wir weiterhin Chancen aus der technologischen Vorreiterrolle. Wir bestätigen demnach die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 6,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90baf634c70d444914a9326926a3a52d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6f650bac-29b8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2299212 27.03.2026 CET/CEST °