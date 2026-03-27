Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

27.03.2026 / 09:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.03.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Feedback CMD: Verkehrstechnologien im Wandel

Kapsch TrafficCom hat in der vergangenen Woche im Rahmen eines Capital
Markets Days in Wien Einblicke in die Unternehmensstrategie sowie neue
Entwicklungen in den Bereichen Maut und Verkehrsmanagement gewährt.

Tendenz zu weniger Infrastruktur und Hardware: Grundsätzlich ist ein Trend
zu einem reduzierten Bedarf an schwerer straßenseitiger Infrastruktur sowie
dedizierten On-Board-Units zu beobachten. Getrieben wird diese Entwicklung
durch den verstärkten Einsatz von Satellitentechnologie (GNSS), dem
häufigeren Einsatz von Kameras (ANPR) als primäre Erkennungstechnologie
sowie der Nutzung vorhandener fahrzeugseitiger Konnektivität (eSIM, V2X).
Kapsch treibt diese Technologien aktiv voran, etwa mit V2X-Pilotprojekten in
Nordamerika und wurde für das erste smartphonebasierte Mautsystem in Litauen
beauftragt. Bei einer erfolgreichen Umsetzung mit der geplanten kurzen
Implementierungszeit kann dieses Modell als Blaupause für weitere Länder im
Baltikum dienen. Aufgrund des technologischen Interesses begann Kapsch
bereits während der Ausschreibungsphase mit der App-Entwicklung, sodass das
Mautsystem innerhalb von nur acht Monaten geliefert werden soll.

Mögliche Anpassung der Position innerhalb der Value Chain: Kapsch ist von
Haus aus End-to-End-Anbieter: Das Unternehmen entwirft, errichtet und
betreibt Mautsysteme und verantwortet dabei sowohl die straßenseitige
Erfassung und Transaktionsverarbeitung als auch die Mautkontrolle. Diese
ganzheitliche Rolle steht zunehmend unter Druck: Straßenbetreiber teilen
Projekte vermehrt auf mehrere Marktteilnehmer auf und zusätzlich könnte die
initiale Fahrzeugerfassung perspektivisch durch neue Marktteilnehmer wie
Automobilhersteller oder Telekommunikationsbetreiber erfolgen. Im Kern der
Wertschöpfungskette steht die Verarbeitung der Transaktion, die auch
zukünftig essentiell für Kapsch sein dürfte. Dies beinhaltet den Betrieb des
Operational Back Offices (u.a. Sicherstellung der Erfassung und Erstellung
abrechenbarer Transaktionen) sowie des Commercial Back Offices (u.a.
Abrechnung und Account Management).

Weiterer Bedeutungsgewinn von Softwarelösungen: Die beschriebenen
Entwicklungen dürften insgesamt zu einer Verschiebung von Hard- zu Software
führen. Vergangene Projekte waren von einem hohen Grad projektspezifischer
Entwicklungen sowie regional unterschiedlichen Lösungsansätzen geprägt. Mit
den Plattformen Operian im Mautbereich und EcoTrafiX im Verkehrsmanagement
ist nun ein einheitlicher Softwarekern für neue Projekte vorhanden. Dies
dürfte trotz des weiterhin vorhandenen individuellen Anpassungsbedarfs zu
einer effizienteren Delivery führen und Projektrisiken reduzieren. Zudem
zeigen zwei vorgestellte Forschungsprojekte die potentielle
Leistungsfähigkeit von Softwarelösungen. Im Verkehrsmanagement arbeitet
Kapsch an einem KI-gestützten System zur netzwerkweiten Optimierung durch
intelligente Ampelsteuerung, das mittels eines digitalen Verkehrszwillings
und Predictive AI vorhersagen soll, wie der Verkehr auf Störungen reagiert.
Dabei sollen die KI-Vorschläge für Verkehrsbetreiber nachvollziehbar sein
('Explainable AI'). Im Mautbereich kombiniert 'HoTCap' unvollständig
erfasste Einzelbilder zu einem vollständigen Gesamtbild, wodurch die
automatische Erkennungsrate gesteigert werden soll. Perspektivisch könnten
große Mautbrücken durch mehrere Kameramasten ersetzt werden, die trotz
suboptimaler Einzelperspektiven insgesamt deutlich geringere Hardwarekosten
verursachen.

Weiterhin Opportunitäten im klassischen Mautgeschäft: Im traditionellen
Mautgeschäft bestehen weiterhin attraktive Wachstumschancen. Beispielsweise
existieren in Lateinamerika noch zahlreiche klassische Plaza-Lösungen mit
physischen Mautbarrieren. Der Übergang zur Erfassung im Fließverkehr (MLFF)
würde die Fahrtzeiten drastisch reduzieren und könnte das Verkehrsaufkommen
und damit auch den Umsatz der Straßenbetreiber steigern. In Indien wird das
bestehende System aus RFID-Tag und Schranke schrittweise zu einer
MLFF-Lösung mit Tag und Kamerakontrolle transformiert, sodass für Kapsch die
Chance besteht mit einem strategischen Partner Streckenabschnitte zu
gewinnen.

Gestärkte Visibilität für das nächste Geschäftsjahr: Kurzfristig liegt der
operative Fokus auf der Anpassung der Kostenstruktur an das gesunkene
Umsatzniveau. Während das laufende Geschäftsjahr 2025/26 durch ein deutlich
negatives bereinigtes EBIT (MONe: -16,5 Mio. EUR exkl. Sonderertrag aus der
Pkw-Maut) geprägt ist, stimmen uns die Indikationen zum kommenden Jahr
positiv. Die vorliegenden Indikationen zu kontrahierten Aufträgen für
2026/27 decken bereits einen signifikanten Teil unserer Wachstumsprognose
(MONe: +5,6 % auf 441,5 Mio. EUR) ab. Mit dem damit verbundenen höheren
Umsatzniveau und einer optimierten Kostenbasis erwarten wir für 2026/27
einen operativen Gewinn.

Fazit: Trotz bestehender Unsicherheiten aus der Verschuldungssituation und
dem zukünftigen Wandel des Geschäftsmodells, sehen wir weiterhin Chancen aus
der technologischen Vorreiterrolle. Wir bestätigen demnach die
Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 6,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90baf634c70d444914a9326926a3a52d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=6f650bac-29b8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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