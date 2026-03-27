Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

27.03.2026 / 15:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.03.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Starker Jahresstart in Aussicht gestellt

Koenig & Bauer hat am 26.3. den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und in einem
Earnings Call erläutert. Nachdem die umfangreichen vorläufigen Zahlen und
der vorab bereits kommunizierte Ausblick bestätigt wurden, untermauerte der
Verweis auf einen starken Jahresstart die Aussicht auf einen trotz der
geopolitischen Spannungen soliden Geschäftsverlauf in 2026.

[Tabelle]

Positiver Free Cashflow: Im Schlussquartal erzielte Koenig & Bauer einen
starken freien Cashflow von 69,1 Mio. EUR, sodass sich für das Gesamtjahr
ein positiver FCF von 7,2 Mio. EUR ergab (MONe: 14,7 Mio. EUR). Angesichts
des weiterhin herausfordernden Marktumfelds und des noch erzielten negativen
Konzernergebnisses i.H.v. -13,5 Mio. EUR soll jedoch wie erwartet keine
Dividende ausgeschüttet werden. Auch für 2026 gehen wir trotz eines
erwarteten leichten Jahresüberschusses nun nicht mehr von einer
Dividendenzahlung aus. Im Call unterstrich CFO Dr. Blum jedoch die
grundsätzliche Dividendenpolitik des Unternehmens, wonach bei profitabler
Geschäftsentwicklung eine Ausschüttung von 15 bis 35% des Konzernergebnisses
bei einer Mindestdividende von 0,30 EUR pro Aktie angestrebt wird. Dies
sollte u.E. dann für 2027 der Fall sein.

Ausblick unverändert, Jahresstart positiv: Auf Basis des per Jahresultimo
2025 nahe des Rekordniveaus liegenden Auftragsbestands i.H.v. 970,6 Mio. EUR
geht der Vorstand für 2026 nach wie vor von einem stabilen Geschäftsverlauf
aus. Sowohl der Konzernumsatz (ca. 1.300 Mio. EUR) als auch das operative
EBITDA (ca. 80 Mio. EUR) sollen auf Vorjahresniveau liegen. Dabei dürfte im
Segment P&P ein stabiler Umsatz (2025: 741,5 Mio. EUR) und ein leicht
geringeres operatives EBITDA (2025: 42,3 Mio. EUR) erzielt werden, während
für das Segment S&T durch die fortschreitende Skalierung in neuen
Geschäftsfeldern und eine stabile Auslastung im Banknotenbereich ein
deutlich höherer Umsatz- und Ergebnisbeitrag erwartet wird (2025: 596,0 Mio.
EUR Umsatz; 22,2 Mio. EUR operatives EBITDA). Untermauert wird der trotz
herausfordernder Rahmenbedingungen insgesamt solide Ausblick durch einen
laut Vorstand 'starken Jahresauftakt' mit einem gegenüber Vorjahr höheren
Auftragseingang im ersten Quartal (AE Q1/25: 245,2 Mio. EUR). Vor dem
Hintergrund des neuen strategischen Leitfadens 'IMPACT" soll mittelfristig
ein Konzernerlös von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBITDA-Marge von
mindestens 8% erreicht werden. Mit IMPACT forciert Koenig & Bauer die
Transformation vom klassichen Maschinenbauer zum ganzheitlichen
Technologie-Anbieter mit starkem Fokus auf KI, Automatisierung und
Digitaldruck sowie die gezielte Erschließung neuer globaler Wachstumsmärkte
wie Asien, Indien, Lateinamerika und Nahost.

Fazit: Die Weichen bei Koenig & Bauer sind u.E. richtig gestellt, abzuwarten
bleibt jedoch, wie resilient das Geschäft sich auch in 2026 zeigt. Wir
teilen aktuell die Zuversicht des Managements und erachten die Aktie als
fundamental attraktiv (KBV: 0,4x). Folglich bestätigen wir die
Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=248115ba7d37d5fda7c81d4585764e29

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=64a7a8b5-29eb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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