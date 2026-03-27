Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Medios AG - von Montega AG 27.03.2026 / 16:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.03.2026 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Defensiver Ausblick sollte neuem Vorstand Handlungsoptionen ermöglichen - Marktreaktion u.E. überzogen Die Medios AG hat kürzlich die Jahreszahlen für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz fiel erneut leicht stärker als erwartet aus, während das bereinigte EBITDA die eigenen Erwartungen und die Guidance (~96 Mio. EUR) leicht verfehlte. [Tabelle] Insgesamt erreichten die Umsatzerlöse 2,079 Mrd. EUR, was sowohl über unseren als auch den Markterwartungen lag und von einem außerordentlich starken Schlussquartal im Bereich Arzneimittelversorgung (Q4: +15,6% yoy) getragen wurde. Die patientenindividuellen Therapien sowie das internationale Geschäft entwickelten sich erwartungsgemäß mit 3,8% yoy bzw. 8,7% yoy. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 93,1 Mio. EUR und lag damit leicht unter den Prognosen und der Markterwartung. Die schwächere Entwicklung im Q4 ist im Wesentlichen auf das Segment der patientenindividuellen Therapien zurückzuführen (Q4: 7,7% vs. 9M: 10,9%). Historisch weist die Profitabilität in diesem Bereich allerdings gewisse Schwankungen auf, sodass wir die etwas schwächere Profitabilität nicht überbewerten. Im Übergang zum berichteten EBITDA lagen die Sondereffekte von insgesamt 9 Mio. EUR im erwarteten Rahmen und sind hauptsächlich auf die SAP S/4HANA-Einführung zurückzuführen (5 Mio. EUR). Eine größere negative Abweichung zu den Erwartungen resultierte lediglich aus einem einmaligen Effekt im Finanzergebnis, der auf die Neubewertung von Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Minderheitsanteilen an der Ceban Gruppe in Höhe von 9,2 Mio. EUR zurückzuführen ist und das EPS entsprechend belastete. Der Free-Cash-Flow lag mit 44 Mio. EUR in der prognostizierten Bandbreite von 40-50 Mio. EUR. Ausblick 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand Umsatzerlöse zwischen 2,0 Mrd. EUR und 2,12 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 94-102 Mio. EUR. Die für Medios relevanten Märkte dürften u.E. wenig von den aktuellen geopolitischer Unsicherheiten betroffen sein und entsprechend weiterhin wachsen. Vor diesem Hintergrund verschafft die auf den ersten Blick moderat ausgefallene Wachstumsprognose dem neuen Vorstand Spielraum, die Unternehmensentwicklung gezielt auch zulasten weniger profitabler Aktivitäten zu steuern. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass Stefan Bauerreis, zuvor u.a. Finanzvorstand der ebenfalls im S-DAX notierten Stabilus SE, mit Wirkung zum 15. April die Nachfolge von CFO Falk Neukirch antreten wird. Fazit: Trotz einer leicht unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung für 2025 sowie eines Ausblicks mit erhöhtem strategischem Spielraum erachten wir die jüngste Marktreaktion als überzogen. Der Investmentcase bleibt aus unserer Sicht unverändert intakt. Entsprechend sehen wir keinen Anlass für eine Anpassung unserer Umsatz- und Ergebnisprognosen und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 24,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=458473b0d41c865886529d0bbe284487 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=52b8f3d4-29f3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2299576 27.03.2026 CET/CEST °