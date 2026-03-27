Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Medios AG - von Montega AG

27.03.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.03.2026
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Defensiver Ausblick sollte neuem Vorstand Handlungsoptionen ermöglichen -
Marktreaktion u.E. überzogen

Die Medios AG hat kürzlich die Jahreszahlen für 2025 veröffentlicht. Der
Umsatz fiel erneut leicht stärker als erwartet aus, während das bereinigte
EBITDA die eigenen Erwartungen und die Guidance (~96 Mio. EUR) leicht
verfehlte.

[Tabelle]

Insgesamt erreichten die Umsatzerlöse 2,079 Mrd. EUR, was sowohl über
unseren als auch den Markterwartungen lag und von einem außerordentlich
starken Schlussquartal im Bereich Arzneimittelversorgung (Q4: +15,6% yoy)
getragen wurde. Die patientenindividuellen Therapien sowie das
internationale Geschäft entwickelten sich erwartungsgemäß mit 3,8% yoy bzw.
8,7% yoy.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 93,1 Mio. EUR und lag damit leicht
unter den Prognosen und der Markterwartung. Die schwächere Entwicklung im Q4
ist im Wesentlichen auf das Segment der patientenindividuellen Therapien
zurückzuführen (Q4: 7,7% vs. 9M: 10,9%). Historisch weist die Profitabilität
in diesem Bereich allerdings gewisse Schwankungen auf, sodass wir die etwas
schwächere Profitabilität nicht überbewerten. Im Übergang zum berichteten
EBITDA lagen die Sondereffekte von insgesamt 9 Mio. EUR im erwarteten Rahmen
und sind hauptsächlich auf die SAP S/4HANA-Einführung zurückzuführen (5 Mio.
EUR). Eine größere negative Abweichung zu den Erwartungen resultierte
lediglich aus einem einmaligen Effekt im Finanzergebnis, der auf die
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Minderheitsanteilen an
der Ceban Gruppe in Höhe von 9,2 Mio. EUR zurückzuführen ist und das EPS
entsprechend belastete. Der Free-Cash-Flow lag mit 44 Mio. EUR in der
prognostizierten Bandbreite von 40-50 Mio. EUR.

Ausblick 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand
Umsatzerlöse zwischen 2,0 Mrd. EUR und 2,12 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes
EBITDA von 94-102 Mio. EUR. Die für Medios relevanten Märkte dürften u.E.
wenig von den aktuellen geopolitischer Unsicherheiten betroffen sein und
entsprechend weiterhin wachsen. Vor diesem Hintergrund verschafft die auf
den ersten Blick moderat ausgefallene Wachstumsprognose dem neuen Vorstand
Spielraum, die Unternehmensentwicklung gezielt auch zulasten weniger
profitabler Aktivitäten zu steuern. In diesem Zusammenhang ist
hervorzuheben, dass Stefan Bauerreis, zuvor u.a. Finanzvorstand der
ebenfalls im S-DAX notierten Stabilus SE, mit Wirkung zum 15. April die
Nachfolge von CFO Falk Neukirch antreten wird.

Fazit: Trotz einer leicht unter den Erwartungen liegenden
Ergebnisentwicklung für 2025 sowie eines Ausblicks mit erhöhtem
strategischem Spielraum erachten wir die jüngste Marktreaktion als
überzogen. Der Investmentcase bleibt aus unserer Sicht unverändert intakt.
Entsprechend sehen wir keinen Anlass für eine Anpassung unserer Umsatz- und
Ergebnisprognosen und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel
von 24,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=458473b0d41c865886529d0bbe284487

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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