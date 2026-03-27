OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung zum Projekt "NewNormal KI" / Initiative zur digitalen Weiterentwicklung der Hochschullehre geht in neue Förderrunde München/Nürnberg (ots) - Mit dem Programm "NewNormal" engagiert sich die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bereits seit 2022 gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) dafür, digitale Lehr- und Lernkonzepte flächendeckend in der bayerischen Hochschullandschaft zu verankern . Vergangenes Jahr wurde die Initiative zu " NewNormal KI" fortentwickelt, sie startet nun in die zweite Förderrunde. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont anlässlich der neuen Projektlaufzeit: " Digitale und speziell KI-Kompetenzen sind am Arbeitsmarkt inzwischen eine Schlüsselfertigkeit . Gleichzeitig sind virtuelle Inhalte und Methoden fester Teil der Lebenswelt unseres Fachkräftenachwuchses. Darum müssen wir die Digitalisierung der bayerischen Bildungslandschaft weiter vorantreiben, indem wir digitale Formate und Tools als 'New Normal' in der Hochschullandschaft sinnvoll mit analogen Formaten verknüpfen. Die ersten Schritte sind bereits getan und die notwendige digitale Infrastruktur ist vorhanden. Jetzt müssen wir die Potenziale von generativer KI gewinnbringend nutzen und in die Hochschullehre integrieren. Nur so bleibt unser Hochschulstandort zukunftsfähig. Das neue Förderprogramm 'NewNormal KI' setzt genau hier an. Darum unterstützen wir es auch in dieser Runde wieder gerne als Förderer." "NewNormal KI" gibt den Hochschulen Hilfestellung bei der Weiterentwicklung ihrer Lehre. "Dass unser Förderprogramm nun den Schwerpunkt auf KI als Bestandteil der Lehre setzt, zeigt die Zukunftsorientierung der Initiative", erklärt Brossardt und ergänzt: "Unsere Hochschulen und Universitäten treiben die digitale Transformation voran. Wichtig ist, dass sie den Herausforderungen und Chancen der KI für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt proaktiv begegnen und den Akteuren hochschulischer Bildung entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten." Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume: "'New Normal' ist eine echte Erfolgsgeschichte - das Förderprogramm setzt von Runde zu Runde kluge Akzente bei der Verzahnung von analoger und digitaler Lehre. Mit dem Fokus auf KI unterstützen wir Vorbild-Projekte, die mit und durch KI neue Chancen für Lehre und Lernen eröffnen: Wir bringen die Stärken beider Welten zusammen - die neuen Projekte sind Blaupause für eine zukunftsfähige akademische Ausbildung . Egal ob personalisierte Prüfungsvorbereitung, die Erprobung und Gestaltung einer neuen Prüfungskultur oder KI-gestütztes Echtzeitfeedback - unsere bayerischen Hochschulen beweisen: Sie sind Pioniere und Taktgeber bei der Entwicklung tragfähiger Lehr-, Lern- und Prüfungsformate." Teil der neuen Förderrunde von NewNormal KI sind die Ludwig-Maximilians-Universität München (Projekt "BigBang für die Lehre: der KI-Assistent für eine lernzielorientierte KI-Lehrkultur"), die Universität Augsburg (Projekt "Prüfen im KI-Zeitalter - Konzepte und Tools für eine zukunftsorientierte Leistungsbewertung und Prüfungsvorbereitung"), die Technische Hochschule Nürnberg (Projekt "Studierende gestalten das New Normal Hochschule") und die Hochschule für Musik Nürnberg (Projekt "KI-gestütztes Echtzeit-Feedback für Bewegungsgesten"). Pressekontakt: Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail: stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6245081 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.