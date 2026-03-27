Palla erwartet 2026 bessere Bahn-Zahlen - Kunden brauchen aber Geduld

- von Christian Krämer

Berlin, ⁠27. Mrz (Reuters) - Die Deutsche Bahn rechnet 2026 mit deutlich besseren Geschäftszahlen.

Sanierungen im Fern- und Güterverkehr sollen sich dabei auszahlen. Kunden der Bahn müssen aber weiterhin Geduld haben. "Vor uns liegt ein langer Weg", sagte die seit Oktober amtierende Konzernchefin Evelyn Palla am Freitag in Berlin. Die Sanierung des maroden Schienennetzes werde sich noch mindestens zehn Jahre hinziehen. 2025 verhagelten hohe Abschreibungen im Fernverkehr die Bilanz. Unter dem Strich stand erneut ein Milliardenverlust.

2026 erwartet der Staatskonzern einen Umsatz von ungefähr 28 Milliarden Euro. ‌Im vergangenen Jahr sind die Erlöse um drei Prozent auf rund 27 Milliarden Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 630 Millionen auf plus 297 Millionen Euro. 2026 sollen es in etwa 600 Millionen Euro werden. Palla sagte, dann wolle man auch einem ⁠positiven Konzernergebnis "einen großen Schritt ⁠näherkommen". Dies ist 2025 erneut nicht gelungen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,3 Milliarden Euro, nachdem es 2024 minus 1,8 Milliarden waren. Hauptgrund dafür waren Abschreibungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Im Fernverkehr seien die Umsatzerwartungen an die "reale Lage" angepasst worden. Größere Sondereffekte für 2026 seien derzeit nicht absehbar.

Rund 28.000 Baustellen bremsen die ICEs derzeit aus. Palla sagte, der Konzern müsse verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Ziel sei es, verlässlicher zu werden. Ein Sanierungskonzept für den Fernverkehr werde 2026 erste Erfolge bringen. 2025 waren lediglich 60,1 (2024: 62,5) Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich. Es gehe zunächst darum, den Wert zu ‌stabilisieren und damit den seit 2020 anhaltenden Abwärtstrend zu brechen. Die Bahn will Pufferminuten testen, um ‌vor allem an den wichtigsten Verkehrsknoten weniger Verspätungen einzufahren. Der Konzern steckt zusätzlich 140 Millionen Euro in drei Sofortprogramme - für mehr Sauberkeit, Sicherheit und Komfort in den ICEs. Auch das soll Kunden zufriedener machen. Der Fernverkehr kam auf einen operativen Gewinn von 45 Millionen Euro, nachdem es 2024 noch ein Verlust von 96 Millionen war.

2026 ⁠wird laut Palla ein "Super-Baujahr". Bund und Bahn wollen zusammen mehr als 23 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) betonte, die Weichen für ‌einen Neuanfang seien gestellt. Der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Martin Burkert, sagte, das ⁠Umsatzziel für 2026 werde zeigen, ob die bisher eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich seien.

CARGO-SANIERUNG BLEIBT RISIKO

Größte interne Baustelle ist dieses Jahr der Umbau der Güterverkehrssparte. "Ich fürchte nicht, dass die Cargo-Sanierung scheitern wird", gab sich Palla zuversichtlich. Die krisengeplagte Tochter verbesserte ihr Betriebsergebnis spürbar und wies nur noch einen kleinen Verlust von sieben Millionen Euro aus. Insgesamt wurden fast 15 Prozent weniger Güter 2025 befördert, defizitäre Geschäftsteile eingestellt. Das Management ‌plant bis Ende des Jahrzehnts den Abbau von 6200 der 14.000 Cargo-Jobs in Deutschland. ⁠So soll die Tochter bei den Kosten wettbewerbsfähiger werden. Auf ⁠Druck der EU-Kommission ist DB Cargo verpflichtet, bis Ende 2026 profitabel zu werden. Denn der Mutterkonzern darf die Verluste der Tochter nicht mehr ausgleichen. Notfalls droht eine Abwicklung.

Palla will auch den Gesamtkonzern schlanker machen. Der Vorstand wurde bereits verkleinert, die erste Führungsebene darunter fast halbiert. Bis Anfang 2027 soll der Konzernumbau zu wesentlichen Teilen abgeschlossen sein. Palla muss auch einen neuen Finanzvorstand finden. Am Donnerstagabend hatte die Bahn mitgeteilt, sich nach nicht einmal vier Monaten von Karin Dohm zu trennen. Der Schuldenberg des Konzerns sank bis Ende 2025 um 11,9 Milliarden auf 20,7 Milliarden Euro. Denn die Erlöse aus dem Verkauf der Spedition DB Schenker wurden vor allem hierfür eingesetzt.

Insgesamt wurden vergangenes Jahr 1,93 Milliarden Reisende gezählt - 3,4 Prozent mehr als 2024, aber trotz Rekord weniger als gedacht. Der Löwenanteil nutzte dabei den Regionalverkehr. Die zuletzt sprunghaft gestiegenen Benzinpreise sollten ein Wettbewerbsvorteil sein, sagte Regio-Chef ⁠Harmen van Zijderveld. Der Regionalverkehr könne noch mehr Kunden aufnehmen. Bei DB Regio stieg der operative Gewinn auf 191 Millionen Euro. Auch das zu der Sparte gehörende Busgeschäft war erstmals seit acht Jahren wieder im Plus.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)