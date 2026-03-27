Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum neuen BASF-Werk in China

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum neuen BASF-Werk in China:

"Die Kriege vor allem im Iran und in der Ukraine mit all ihren Auswirkungen haben die Welt radikal verändert. Da ist es klug - bei aller erlaubten moralischen Kritik - für einen Konzern, dem es schon besserging, der aber gut funktioniert, sich mit einem gestärkten Standbein in China global breiter aufzustellen. Einen so großen Markt zu vernachlässigen, das würde auch dem Heimatstandort Ludwigshafen mehr schaden als nutzen. Eine stärkere BASF hilft am Ende auch der Basisstation."/DP/jha

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