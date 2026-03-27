Moskau, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die USA streben Russland zufolge die Kontrolle über die Ostsee-Gaspipelines Nord Stream an. "Die Vereinigten Staaten sagen nun auch, dass sie die Nord-Stream-Pipelines übernehmen wollen", ‌sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem Sender France Televisions laut dem vom russischen Außenministerium veröffentlichten ⁠Transkript des ⁠am Donnerstag geführten Interviews. Details nannte Lawrow nicht. Er warf den USA vor, die globalen Energiemärkte dominieren zu wollen. Als Beispiele nannte er den Iran sowie Venezuela, wo die USA faktisch ‌die Kontrolle über die weltgrößten Ölreserven ‌übernommen hätten.

Das "Wall Street Journal" hatte 2024 berichtet, dass der US-Investor Stephen P. Lynch die Pipeline Nord Stream ⁠2 kaufen wolle. Eine der beiden Röhren ist intakt. ‌Die Nord-Stream-Pipelines waren im ⁠September 2022 durch Explosionen schwer beschädigt worden. Sowohl Russland als auch westliche Staaten stuften den Vorfall als Sabotage ein. Die Zerstörung kappte ‌den russischen Gasfluss nach ⁠Europa fast vollständig, obwohl ⁠Russland die Lieferungen zuvor bereits weitgehend eingestellt hatte. Ermittler versuchen seit Jahren, die Hintergründe der Anschläge aufzuklären. Im vergangenen Jahr war in Italien ein Ukrainer wegen des Verdachts festgenommen worden, die Angriffe koordiniert zu haben.

(Bericht von Vladimir Soldatkin, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)