SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
dpa-AFX · Uhr
WALLDORF/REDWOOD CITY (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller SAP kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.
Der Vollzug des Geschäfts wird für das zweite oder dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen./err/stk
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