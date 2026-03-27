Schiebezone mutiert zum Top

Gerade noch rechtzeitig hatten wir bei der Alphabet-Aktie auf die bestehende „make or break“-Situation hingewiesen. Hintergrund war die vorangegangene Seitwärtsphase seit November 2025. Als Signalzone auf der Unterseite definierten wir die horizontalen Unterstützungen bei 294/292 USD – verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (293,42 USD). Diese Bastion steht jetzt massiv unter Druck, was die Gefahr der Ausbildung einer nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation erhöht (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von gut 55 USD bereit. Doch zumindest eine Belastungsprobe der 200-Tage-Glättung (akt. bei 262,29 USD) sollten Anlegerinnen und Anleger einkalkulieren. Um die angespannte Chartsituation zu verbessern, müsste der Technologietitel indes möglichst schnell die o. g. ehemalige Schlüsselunterstützung zurückerobern. Deren Bedeutung wird noch zusätzlich durch die jüngste Abwärtskurslücke (297,10 USD zu 298,03 USD) zementiert. Entsprechend ist diese Zone als Absicherung von Shortengagements prädestiniert.

Alphabet Class C (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.