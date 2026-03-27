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Schiebezone mutiert zum Top

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Schiebezone mutiert zum Top

Gerade noch rechtzeitig hatten wir bei der Alphabet-Aktie auf die bestehende „make or break“-Situation hingewiesen. Hintergrund war die vorangegangene Seitwärtsphase seit November 2025. Als Signalzone auf der Unterseite definierten wir die horizontalen Unterstützungen bei 294/292 USD – verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (293,42 USD). Diese Bastion steht jetzt massiv unter Druck, was die Gefahr der Ausbildung einer nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation erhöht (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von gut 55 USD bereit. Doch zumindest eine Belastungsprobe der 200-Tage-Glättung (akt. bei 262,29 USD) sollten Anlegerinnen und Anleger einkalkulieren. Um die angespannte Chartsituation zu verbessern, müsste der Technologietitel indes möglichst schnell die o. g. ehemalige Schlüsselunterstützung zurückerobern. Deren Bedeutung wird noch zusätzlich durch die jüngste Abwärtskurslücke (297,10 USD zu 298,03 USD) zementiert. Entsprechend ist diese Zone als Absicherung von Shortengagements prädestiniert.

Alphabet Class C (Daily)

Chart Alphabet Class C
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Chart Alphabet Class C
Quelle: LSEG, tradesignal²



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