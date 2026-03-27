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Sentiment als unterstützender Faktor?

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Sentiment als unterstützender Faktor?

Regelmäßig lassen wir an dieser Stelle unsere objektive Auswertung mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ in unsere Analysen einfließen. Von den deutschen „blus chips“ befinden sich lediglich noch 4 Werte in einem stabilen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Bei den ausländischen Titeln fällt die Ausbeute sogar noch schwächer aus. Per Saldo sind das schon sehr niedrige Werte, die antizyklische Handlungen begünstigen. Dazu passt auch die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) verharrt der Anteil der skeptischen US-Privatanleger im Bereich der 50 %-Marke – ebenfalls ein sehr hoher Wert. Nach diesem Ausflug in die Sentiment-Analyse noch einige charttechnische Fakten. Der DAX® ist gestern mit einem Aufwärtsgap (22.731 zu 22.816 Punkte) in den Handel gestartet. Fortan testete das Aktienbarometer die Schlüsselzone aus den Tiefpunkten bei gut 22.900 Punkten. Dieses Level definiert einen wichtigen Taktgeber in Sachen Aufwärtsreaktion. In diesem Kontext sind auch die Tageshochs bei 21.176/21.178/21.180 Punkten zu nennen. Für eine wirkliche Verbesserung müssten diese Hürden überwunden werden.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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