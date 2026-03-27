Ölpreisschock treibt die Preise

Spaniens Inflation springt nach oben

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im März wegen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs deutlich verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs, hatte die Inflationsrate nur bei 2,5 Prozent gelegen. Der Anstieg wurde laut dem Statistikamt INE durch gestiegene Kraftstoffpreise verursacht.

Allerdings ist der Preissprung nicht so stark ausgefallen, wie Analysten befürchtet hatten. Diese waren im Schnitt von einem Anstieg der Inflationsrate auf 3,8 Prozent ausgegangen. Mit dem Preissprung ist die Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone allerdings so stark wie seit Juni 2024 nicht mehr.

Die Teuerung entfernt sich wieder deutlich von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt. Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für März ebenfalls einen sprunghaften Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent. Im Februar hatten die Preise in dieser Betrachtung nur um 0,4 Prozent zugelegt./jkr/stk

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