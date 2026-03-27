SPD-Länder begrüßen Klingbeils Reformvorschläge - Absage an Mehrwertsteuererhöhung

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Mehrere SPD-Ministerpräsidenten haben die Ankündigungen von Vizekanzler Lars Klingbeil für Reformen der schwarz-roten Bundesregierung gelobt. "Der Bundesfinanzminister hat in seiner Rede sehr klar gemacht, dass es erst mal darum ‌geht, dass wir uns aus dieser Krise rausarbeiten müssen", sagte etwa Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies am Freitag in ⁠Berlin. ⁠Es gehe um ein Gesamtpaket. Ähnlich äußerten sich die Landeschefs von Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und des Saarlands. "Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich dann auf Seiten der Kollegen aus Bayern höre, dass alles schon wieder abgelehnt ‌wird", fügte Lies in Anspielung auf Äußerungen ‌von CSU-Chef Markus Söder hinzu. "So kommen wir nicht zu Reformen."

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lehnte eine Mehrwertsteuererhöhung in der Debatte ⁠ab. "Was Gift für die Wirtschaft und für die Bevölkerung wäre, ‌wäre jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung", sagte ⁠sie. Schwesig warf Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor, den Vorschlag in den Raum gestellt zu haben. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte ebenfalls, dass eine Mehrwertsteuererhöhung der ‌falsche Weg sei, weil ⁠sie alle Verbraucherinnen und Verbraucher ⁠treffen würde.

Merz hatte im Bundestag auf Nachfrage gesagt, dass er nichts ausschließe - dies gelte aber auch für eine Senkung der Mehrwertsteuer. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten eigentlich verabredet, sich vor Entscheidungen keine Denkverbote für die Reformen von Gesundheits-, Pflege- und Rentenversicherung sowie des Haushalts aufzuerlegen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)