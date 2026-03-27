Techwerte im Crash? Diese Aktien jetzt im Fokus! | Börse Stuttgart

In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Thomas Rappold (Dividend) über die physische Infrastruktur hinter dem KI-Boom – mit besonderem Fokus auf Energieversorger und Datenspeicher-Anbieter.



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► Darum geht's im Video:

Thomas Rappold erläutert anschaulich, warum der massive „Energie-Hunger“ von Rechenzentren eine neue Investment-Chance bei klassischen Versorgern schafft. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen verschiedenen Speicherlösungen und deren Notwendigkeit für das enorme Datenaufkommen herausgearbeitet.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung: Aktuelle Marktsituation und Experteneinschätzung

02:10 ► Die doppelte Realität: KI-Blase und disruptive Kraft

03:04 ►Konzentration der Tech-Werte und die Zukunft der Indexinvestments

04:04 ► Der Mittelweg: Spezialindizes und individuelle Aktienauswahl

05:30 ► Erfolgreiche Beispiele: Quantum Computing und AI-Index

07:05 ► Kaufkurse in unsicheren Zeiten: Was ist jetzt zu tun?

08:30 ► Chancen in der AI-Disruption: Welche Werte sind interessant?

09:48 ► NVIDIA, AMD und die Verschiebung der Kräfte im AI-Markt

12:14 ► Industrie 4.0, China und die globale Disruption durch AI

19:22 ► Börsengänge von AI-Unternehmen: OpenAI, Anthropic und SpaceX

23:41 ► Palantir: Das AI-Unternehmen mit großem Burggraben

27:36 ► Dividenden und KI: Warum beides zusammenpasst

31:51 ► Tools für Anleger: Die Divisent Companion App



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🕐 Das Video wurde am 27.03.2026 um 14:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Nvidia: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

AMD (Advanced Micro Devices): WKN: 863186, ISIN: US0079031078

ASML: WKN: A1J4U4, ISIN: NL0010273215

IBM: WKN: 851399, ISIN: US4592001014

Texas Instruments: WKN: 852654, ISIN: US8825081040

Palantir Technologies: WKN: A2QA22, ISIN: US69608A1088

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

SAP: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600

Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054

Adobe: WKN: 871981, ISIN: US00724F1012

Caterpillar: WKN: 850598, ISIN: US1491231015

John Deere (Deere & Co.): WKN: 850866, ISIN: US2441991054

Lindt & Sprüngli (Partizipationsschein): WKN: 870503, ISIN: CH0010570767

Johnson & Johnson: WKN: 853260, ISIN: US4781601046