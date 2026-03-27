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Tesla - Achtung: charttechnische Vollbremsung!

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Achtung: charttechnische Vollbremsung!

Lange Zeit war die Tesla-Aktie zwischen den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 410,18/395,89 USD) eingekeilt. Ende vergangener Woche musste der Titel dann den 200-Tage-Durchschnitt aufgeben. Gleichzeitig fiel das Papier unter die Tiefpunkte bei 382/381 USD, wodurch ein klassisches Doppeltop komplettiert wurde (siehe Chart). Kurzfristig muss die Kursentwicklung des Jahres 2026 zudem als absteigendes Dreieck interpretiert werden. Während die zuletzt genannte Formation ein Abschlagspotenzial von rund 55 USD bereithält, ergibt sich aus dem größeren Doppeltop sogar ein Kursziel im Bereich von 280 USD. Nachdem der MACD lange Zeit seitwärts lief, hat der Trendfolger aktuell gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Der Indikator unterstreicht also die derzeit bestehenden Rückschlaggefahren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste die Tesla-Aktie die Kombination aus der Nackenzone des beschriebenen Doppeltops und der 200-Tage-Linie möglichst schnell zurückerobern.

Tesla (Daily)

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradingview²



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