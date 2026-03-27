The Bottom Line: Preisentwicklung im Euroraum und Impulse aus dem US‑Arbeitsmarkt
In der kommenden Woche steht Europa erneut im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses. Die neuen Inflationszahlen aus dem Euroraum rücken dabei besonders in den Fokus. Auch Veränderungen innerhalb der Kern- und Lebensmittelkomponenten werden genau beobachtet und lenken die Aufmerksamkeit auf Entwicklungen, die über einzelne Länder hinaus Bedeutung haben.
Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die USA, wo nach den deutlichen Ausschlägen im Februar neue Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Streiks, Witterungseinflüsse und eine technische Gegenbewegung hatten zuletzt für erhebliche Schwankungen gesorgt und machen die aktuellen Zahlen besonders relevant.
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