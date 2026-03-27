Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Immobilien

Thomas Vonaesch neu in den Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG gewählt



27.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung, 27. März 2026

Das Aktionariat der Nova Property Fund Management AG hat an der ordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, den 26. März 2026, Thomas Vonaesch neu in den Verwaltungsrat gewählt. Das Verwaltungsratsgremium setzt sich nun wie folgt zusammen: Catrina Luchsinger Gähwiler (Präsidentin), Bruno Räss (Vizepräsident), Katrin Eggenberger (Mitglied), Raymond Rüttimann (Mitglied) und Thomas Vonaesch (Mitglied).

Thomas Vonaesch verfügt über ausgewiesene und langjährige Erfahrung in den Bereichen Immobilienfonds, Asset Management und strategische Führung. Mit seiner umfassenden Expertise und seinem breiten Beziehungsnetz wird er die Nova Property Fund Management AG in ihren weiteren Wachstumsschritten unterstützen. Thomas Vonaesch ist seit Juli 2019 Verwaltungsratspräsident der Helvetia Asset Management AG in Basel. Zuvor war er während mehr als 30 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im Immobilienfondsbereich der Credit Suisse Funds AG tätig, primär als Leiter Real Estate Fund Management und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Lancierung neuer Immobilienfonds, begleitete Fondsfusionen und war Gewährsperson gegenüber der FINMA. Von 2002 bis 2019 war er zudem Fondsmanager des grössten Immobilienfonds der Credit Suisse. Darüber hinaus war er von 2017 bis 2022 Mitglied des Fachausschusses «Immobilienfonds» der Asset Management Association Switzerland. Von Januar 2022 bis April 2024 gehörte er zudem dem Verwaltungsrat der Credit Suisse Funds AG an und war Vorsitzender des Ausschusses Real Estate Funds.

Dr. Catrina Luchsinger, Verwaltungsratspräsidentin der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Mit Thomas Vonaesch gewinnt die Nova Property Fund Management AG einen weiteren profilierten Experten für den Verwaltungsrat. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die strategische Entwicklung der Gesellschaft weiter voranzutreiben.»

Der Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG heisst Thomas Vonaesch herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Kontaktpersonen:

Marcel Schneider

Marcel Denner CEO COO marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon

T +41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

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