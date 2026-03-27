Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 20 March 2026 to 26 March 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/03/2026

FR0013230612

2 820

15.4419

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/03/2026

FR0013230612

4 728

15.3671

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/03/2026

FR0013230612

2 293

15.4799

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/03/2026

FR0013230612

4 784

15.9599

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/03/2026

FR0013230612

15 211

15.8171

XPAR

 

 

 

TOTAL

29 836

15.7073

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260327671078/en/

Tikehau Capital

