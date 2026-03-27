UiPath: Wird KI das Geschäftsmodell zerstören?

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Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern um eine viel größere Frage: Wie verändert künstliche Intelligenz ganze Geschäftsmodelle – und wer bleibt am Ende übrig?Im Video erfährst du, welche Dynamiken gerade im Hintergrund wirken, warum sich die Wahrnehmung der Aktie so stark verschoben hat und worauf Investoren jetzt achten sollten. Schau dir das Video bis zum Ende an – und schreib in die Kommentare: Ist UiPath für dich ein Turnaround-Case oder ein struktureller Verlierer der KI-Revolution?