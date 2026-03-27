Ukraine und Saudi-Arabien wollen bei Verteidigung enger kooperieren

Kiew, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die Ukraine und Saudi-Arabien wollen im Verteidigungsbereich enger zusammenarbeiten. Ein Rahmenabkommen dazu sei bei seinem Besuch in Saudi-Arabien kurz vor seinem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman unterzeichnet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr ‌Selenskyj am Freitag mit. Es lege den Grundstein für künftige Verträge, technologische Zusammenarbeit und Investitionen. "Wir sind bereit, unser Fachwissen und unsere Systeme ⁠mit Saudi-Arabien ⁠zu teilen und gemeinsam an der Stärkung des Schutzes von Menschenleben zu arbeiten", erklärte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Saudi-Arabien verfüge zudem über Fähigkeiten, die für die Ukraine interessant seien. Diese Zusammenarbeit könne für beide Seiten von Vorteil sein. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ‌kündigte zudem am Rande des G7-Treffens in ‌Frankreich an, dass sein Land auch kurz vor dem Abschluss mehrerer Sicherheitsabkommen etwa mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar stehe.

Die Ukraine hat im ⁠Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr und zur Produktion von Drohnen ‌stark ausgebaut. Sie hat bereits ⁠Spezialisten als Berater in Länder der Golf-Region, die als US-Verbündete seit Wochen vom Iran mit Drohnen und Raketen attackiert werden, entsandt. Selenskyj hatte in einem Reuters-Interview in dieser Woche erklärt, bei ‌ausreichender Finanzierung könne die Ukraine ⁠etwa 2000 Abfangdrohnen pro Tag produzieren. ⁠Selenskyj äußerte sich während eines unangekündigten Besuchs in der Golfregion, mit dem er die Unterstützung für sein Land im nunmehr fünften Jahr des Krieges gegen Russland stärken will. Hintergrund der Reise ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit dem Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen einschränken.

(Bericht von Anna Pruchnicka und Olena Harmash, geschrieben von ⁠Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)