Unicef: 370.000 Kinder durch israelische Angriffe im Libanon vertrieben

27. Mrz (Reuters) - ⁠Die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef zeichnet ein verheerendes Bild der israelischen Angriffe auf den Libanon. Seit Beginn der Offensive hätten 370.000 Kinder aus ihren Wohnungen und Häusern fliehen müssen, sagte der Unicef-Gesandte Marcoluigi Corsi am Freitag auf einer Pressekonferenz. Mindestens 121 Kinder seien ‌getötet und 399 verletzt worden. Die Menschen im Libanon hätten keinen sicheren Ort mehr für eine Zuflucht - nicht einmal in der Hauptstadt Beirut. Etwa ein Fünftel ⁠der Bürgerinnen ⁠und Bürger seien inzwischen Vertriebene. Unicef müsse dringend Zugang zu allen Bedürftigen bekommen, um humanitäre Hilfe leisten zu können.

Ein Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sagte, im Süden des Libanons seien inzwischen rund 150.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem Israel dort Brücken zerstört habe. Israel habe zudem seine Wortwahl mit Blick auf sein ‌Vorgehen im Libanon deutlich verschärft. Dabei sei es ‌äußerst wichtig, dass die territoriale Integrität und die Souveränität des Libanons ohne Einschränkungen akzeptiert werde.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte vor einigen Tagen erklärt, sein Land plane im Libanon eine ⁠Pufferzone von der israelisch-libanesischen Grenze bis zum Fluss Litani im Südlibanon. Dieser liegt ‌etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. ⁠Zuvor hatte Katz das Militär angewiesen, den Abriss libanesischer Häuser in Grenzdörfern zu beschleunigen und erklärt, damit würden Bedrohungen für israelische Gemeinden ausgeschaltet. Katz verglich das Vorgehen mit dem Modell im Gazastreifen, wo Israel durch ‌die Räumung und Zerstörung von Gebäuden in ⁠Grenznähe Pufferzonen geschaffen hatte. Israels Finanzminister ⁠Bezalel Smotrich hatte gar eine Ausweitung des israelischen Territoriums auf Bereiche des Südlibanons gefordert. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz hat erklärt, Israels Pläne kämen einer Besetzung gleich und bedrohten die Existenz des Libanons. Deshalb werde die Hisbollah dagegen kämpfen.

Israel hatte seine Offensive im Libanon seit etwa Mitte März vorangetrieben und erklärt, damit solle verhindert werden, dass die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz den Norden Israels angreifen könne. Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat Israels Vorgehen verurteilt. Die ⁠Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte von Kriegsverbrechen gesprochen.

(Bericht von Kirsti Knolle, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)