Wadephul: USA haben keine konkreten Anforderungen wegen Iran-Krieg an uns gestellt

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die USA haben nach Angaben von Bundesaußenminister Johann Wadephul keine konkrete Hilfsanfrage an die Bundesregierung im Iran-Krieg gestellt. "Nein", sagte Wadephul am Freitag im Deutschlandfunk auf eine entsprechende Frage. Es ‌gebe im Übrigen keine rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass Deutschland während des Krieges einen Beitrag leisten könne. Die Bundesregierung habe ⁠aber mehrfach ⁠angeboten, dass sie zur Unterstützung nach einem Kriegsende bereit sei. Wadephul äußerte sich vor Gesprächen mit US-Außenminister Marco Rubio bei einem G7-Außenministertreffen bei Paris. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor unzufrieden damit geäußert, dass Deutschland keine Unterstützung leiste. ‌Wadephul nannte die Kritik aus den USA "irritierend".

Wadephul ‌äußerte sich zurückhaltend gegenüber direkten Gesprächen etwa Deutschlands mit der iranischen Führung. Ein vielstimmiger Chor bringe wenig. Es gebe Kontakte der ⁠USA mit dem Iran über Pakistan. "Der Iran ist potenziell auch ‌für uns eine Gefahr. Deswegen ⁠haben wir natürlich einfach auch ein Interesse, zu einer gemeinsamen Position mit den USA zu kommen und darum wird es hier heute gehen", sagte er zu ‌den G7-Gesprächen. Auch der saudischarabische ⁠und der indische Außenminister sind ⁠zum Treffen der Außenminister der wichtigsten westlichen Industriestaaten angereist. Wadephul unterstrich mit Hinweis auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, dass die Kampfhandlungen am besten schnell enden sollten.

Erneut betonte der CDU-Politiker, dass etwa das von Rubio geäußerte Kriegsziel, die militärischen Fähigkeiten des Iran zu dezimieren, auch ein Ziel sei, das deutschen Sicherheitsinteressen diene.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)