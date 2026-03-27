Wall Street schwach | Trump's mini Taco | Anthropic News

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Die Wall Street bleibt unter Druck: Die US-Futures fallen, während der Ölpreis wegen der Iran-Krise weiter steigt.

Trump verschiebt zwar Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur bis zum 6. April, doch von Entwarnung kann keine Rede sein.

Denn der Markt fürchtet weiter eine Eskalation – auch wegen Berichten über 10.000 zusätzliche US-Soldaten im Nahen Osten.

Besonders kritisch: die Lage rund um Hormus, wo Iran laut Staatsmedien den Druck auf den Schiffsverkehr erhöht.

Der Nasdaq ist bereits in der Korrektur, auch Dow Jones und S&P 500 geraten zunehmend unter Druck.

Solange es keine klare diplomatische Lösung gibt, bleiben Öl hoch, Aktien schwach und Anleger extrem nervös.



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