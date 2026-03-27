Weitere Warnstreiks abgewendet: Tarifeinigung bei der BVG

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BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Nahverkehr drohen für dieses Jahr keine weiteren Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe einigten sich in den laufenden Tarifverhandlungen auf einen Kompromiss, wie beide Seiten mitteilten./maa/DP/stw

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