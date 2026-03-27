Wirtschaft treibt deutsche Forschungsausgaben auf Rekordniveau

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland sind im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Sie legten um 3,8 Prozent auf 137,1 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Ihr Anteil am ‌Bruttoinlandsprodukt (BIP) erreichte mit 3,17 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995. Zum Vergleich: 2023 lag der Wert bei ⁠3,13 Prozent. ⁠Damit übertraf Deutschland das EU-Ziel von drei Prozent. Allerdings: Das nationale Ziel, wonach die Ausgaben bis 2025 auf 3,5 Prozent steigen sollen, wurde noch nicht erreicht. In die Zahlen fließen alle Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft, an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen ‌ein.

Den größten Anteil an den Ausgaben trug die ‌Wirtschaft. Unternehmen investierten 92,5 Milliarden Euro und damit 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sie stemmten damit mehr als zwei Drittel der Gesamtsumme. ⁠Die Aufwendungen der Hochschulen stiegen um 4,7 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. ‌Einen überdurchschnittlichen Zuwachs verzeichneten die außeruniversitären ⁠Forschungseinrichtungen. Ihre Ausgaben legten um 10,1 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro zu.

Hauptgrund für den starken Anstieg bei den außeruniversitären Einrichtungen waren hohe Investitionen in den Naturwissenschaften. Insbesondere die Ausgaben für ‌Physik und Astronomie erhöhten sich ⁠um 46,2 Prozent auf 4,4 Milliarden ⁠Euro. Dies ist den Statistikern zufolge im Wesentlichen auf hohe Investitionen bei einer einzelnen Großforschungseinrichtung zurückzuführen.

Mit den Ausgaben stieg auch die Zahl der Beschäftigten in der Forschung und Entwicklung. Das wissenschaftliche Personal wuchs um 2,1 Prozent auf umgerechnet 67.200 Vollzeitstellen. Das Wachstum war bei den Forscherinnen mit 4,1 Prozent deutlich stärker als bei ihren männlichen Kollegen. Der Frauenanteil legte zwar leicht auf 36,7 Prozent zu, ⁠eine Geschlechterparität wurde damit jedoch nicht erreicht.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)