WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 9. April

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 02:30 CHN: Industriegewinne 2/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet 09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe 11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt 11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. 13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen 07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel 14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen 07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen 22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen DEU: PSI, Jahreszahlen ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26 01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26 01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26 08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig) 08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig 12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026 19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung USA: Pkw-Absatz 3/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q1/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26 16:30 USA: EIA, Ölbericht 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26 SONSTIGE TERMINE CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 LUX: SES, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26 10:00 EUR: EZB Monatsbericht 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26 14:30 USA: Handelsbilanz 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26 15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 3/26 Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR --- HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26 SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen 15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Evotec, Geschäftsbericht CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung USA: FedEx, Freight Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung 13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 14:00 USA: Dow, Hauptversammlung 15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------

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