Zahlreiche Länder fordern WTO-Reform - Umsetzung aber wenig realistisch

Jaunde/Genf, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die Europäische Union und die Staaten des transpazifischen Handelspakts CPTPP fordern eine tiefgreifende Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Die WTO befinde sich angesichts der zunehmenden Spannungen im globalen Handelssystem an ‌einem "kritischen Punkt", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag. Es bedürfe einer "dringenden, tiefgreifenden, umfassenden und integrativen Reform". ⁠Zum CPTPP-Pakt ⁠gehören zwölf Länder, darunter Australien, Japan, Kanada, Mexiko und Großbritannien.

Die WTO-Ministerkonferenz findet derzeit in Kamerun statt. Dort sind die neuen Zölle der US-Regierung Thema. Sollte kein Weg zu einer Reform gefunden werden, könnten die EU, das ‌CPTPP und andere Partner ihre Zusammenarbeit ‌vertiefen und als "Plan B" eigene Abkommen anstreben, sagte der schwedische Handelsminister Benjamin Dousa der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ⁠hatte vor den Beratungen betont, mit Sorge auf das Treffen zu schauen. ‌Es stehe viel auf dem ⁠Spiel: "Mehr als die Hälfte des außereuropäischen Waren- und Dienstleistungsverkehrs Deutschlands basiert ausschließlich auf WTO-Regeln - darunter solche zentralen Handelsbeziehungen wie die mit den USA, China oder Indien." Für Unternehmen bedeute das mehr Risiken, mehr Diskriminierung und fehlende Planungssicherheit. Teil einer Reform müssten ‌strengere Subventionsregeln sein. Es brauche ⁠auch wieder eine funktionierende Streitschlichtung.

Zwei Diplomaten ⁠sagten Reuters am Freitag aber, es gebe weiterhin große Differenzen zwischen den USA und Indien auf der einen Seite und zahlreichen anderen Staaten auf der anderen Seite. Obwohl sich die USA und Indien zur Notwendigkeit einer Reform bekannten, lehnten sie aber Vorschläge dazu ab. Es gebe wenig Spielraum, um voranzukommen.

(Bericht von Olivia Le ⁠Poidevin, Mitarbeit und geschrieben von Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)