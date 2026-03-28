Klöckner: Bundestag soll auf TikTok für unverfälschte Infos sorgen

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Politische Debatten im Bundestag werden nach Ansicht von Parlamentspräsidentin Julia Klöckner in sozialen Netzwerken mitunter verfälscht wiedergegeben. Die CDU-Politikerin will daher, dass der Bundestag auch auf TikTok dagegenhält. "Wir sind sozusagen das Original, unverfälscht - analog und digital", sagte Klöckner der "Rheinischen Post".

Dass der Bundestag auf TikTok aktiv werden soll, ist bereits seit dem vergangenen Jahr bekannt. Er ist zudem schon auf den Plattformen Instagram, YouTube, WhatsApp, X (früher Twitter), Mastodon, Bluesky und LinkedIn präsent. "Das Ziel ist, den Menschen auch auf den digitalen Plattformen ein Angebot zu machen, das politisch nicht einseitig ist und einladen soll zur Information", so Klöckner./mjm/DP/zb

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