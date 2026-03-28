Warum manche Ausschüttungen (fast) steuerfrei sind

Erhalten Investoren eine Dividende, hält das Finanzamt die Hand auf und nimmt 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag (Soli) und gegebenenfalls Kirchensteuer. So mancher dürfte sich da fragen: Warum eigentlich?

Der ausschüttende Konzern hat schließlich schon seinen Gewinn, der dem Aktionär als Eigner zusteht, selbst versteuert. Aber es gibt Ausnahmen: Bei manchen börsennotieren Unternehmen kannst du die Dividende steuerfrei kassieren – ganz ohne 25 Prozent Kapitalertragsteuer und Soli sowie gegebenenfalls Kirchensteuer. Wir erklären dir hier, wie das funktioniert.

Wie funktionieren steuerfreie Dividenden?

Damit eine Ausschüttung steuerbefreit ist, muss sie aus dem sogenannten „steuerlichen Einlagenkonto“ nach Paragraph 27 im Körperschafts-Steuergesetz (KstG) ausgezahlt werden. Damit gelten sie steuerrechtlich betrachtet nicht als Gewinnausschüttung, sondern als Rückführung von Einlagen an die Aktionäre.

„Deshalb fällt auf die Auszahlung zunächst keine Abgeltungsteuer an“, erklärt Experte Christopher Arendt, Rechtsanwalt bei der Fachkanzlei Acconsis. Eine solche Ausschüttung gibt es in diesem Jahr beispielsweise von der Telekom. Wird die Dividende in dieser Form ausgeschüttet, teilen die Konzerne das entweder auf ihren Investor-Relations-Webseiten mit oder über den Bundesanzeiger.

Diese Ausschüttungen speisen sich „grundsätzlich aus Eigenkapitalzuführungen“, so Arendt, nicht aus laufenden Gewinnen. Damit eine steuerfreie Dividende möglich ist, darf auch kein steuerlich ausschüttbarer Gewinn vorhanden sein.

Was ist das steuerliche Einlagenkonto?

Wie kann das aber sein, wenn die Telekom 2025 einen Überschuss von fast zehn Milliarden Euro erzielte? „Der steuerliche ausschüttbare Gewinn speist sich im Kern aus laufenden steuerlichen Gewinnen und entsprechend gebildeten Gewinnrücklagen, die nicht mit den entsprechenden handelsbilanziellen Werten übereinstimmen müssen“, erklärt der Fachmann.

„Die ‚Milliardengewinne‘ beziehen sich meist auf den handelsrechtlichen Konzernabschluss. Für die steuerliche Einordnung ist aber maßgeblich, was bei der ausschüttenden Gesellschaft steuerlich als ‚ausschüttbarer Gewinn‘ vorhanden ist“, ergänzt Acconsis-Steuerexperte Felix Siegel.

Die steuerlichen und handelsrechtlichen Kennziffern können laut Siegel weit auseinanderlaufen, beispielsweise durch die Nutzung von Verlustvorträgen. Insofern ist es möglich, dass auch ein hochprofitables Unternehmen wie die Telekom aus Steuersicht keinen ausschüttbaren Gewinn hat, und dementsprechend aus dem Einlagenkonto ausschüttet.

Das ausschlaggebende „steuerliche Einlagenkonto“ ist übrigens kein tatsächliches Konto, sondern eine Rechengröße. „Vereinfacht gesagt: Es ist ein steuerlicher Merkposten für ‚nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen‘, nicht für thesaurierte Gewinne“, so Arendt. Der Bestand auf diesem Konto wird jährlich gesondert festgestellt.

Woher kommen dann diese Dividenden?

Irgendwoher muss aber ja das Kapital stammen, welches über solche steuerfreien Dividenden ausgezahlt wird. Die laufenden Gewinne dürfen dieses „Konto“ nicht befüllen, sondern nur Eigenkapital-Zuführungen und gegebenenfalls Umgliederungen des steuerlichen Eigenkapitals.

Damit steuerfreie Ausschüttungen möglich sind, bedarf es also Kapitalmaßnahmen, wie beispielsweise einer Kapitalerhöhung. Experte Arendt gibt ein Beispiel:

Angenommen, die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft beschließt eine Kapitalerhöhung. Eine neue Aktie kostet zehn Euro, der Nennbetrag beträgt einen Euro. Die übrigen neun Euro sind dann ein Agio (Aufgeld). Diese neun Euro je Aktie fließen in die Kapitalrücklage und erhöhen so – aus steuerlicher Sicht – den Einlagenbestand nach Paragraph 27 KStG.

Aus diesen Rücklagen kann die AG später steuerfreie Dividenden als „Einlagenrückgewähr“ ausschütten. Die tatsächliche Zahlung erfolgt dabei aus den Barmitteln des Konzerns. Um regelmäßig solche Dividenden zu bieten, müssen Konzerne in der Vergangenheit genügend solcher Einlagenbestände aufgebaut haben.

Ist die Dividende wirklich ganz steuerfrei?

Eine kleine Einschränkung bei diesen Ausschüttungen gibt es dann doch – 100-prozentig „steuerfrei“ ist die Dividende nämlich nicht. Die Abgeltungssteuer (plus Soli und etwaiger Kirchensteuer) fällt zwar komplett weg.

Doch bei einer solchen „Einlagen-Rückgewähr“ wird beim Aktionär der Ausschüttungsbetrag vom Kaufkurs der Aktie abgeschlagen. „Steuerlich mindert das in der Regel die Anschaffungskosten der Aktie“, erklärt Arendt. „Erst beim späteren Verkauf kann sich dadurch ein höherer Veräußerungsgewinn ergeben.“

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Heißt: Wer beispielsweise eine Telekom-Aktie jetzt zu knapp 32 Euro kauft, wird nach Ausschüttung der Dividende von einem Euro einen Einstandskurs von 31 Euro haben. Der zu versteuernde Gewinn beim späteren Verkauf steigt also.

Hier liegt auch eine Chance: Wer clever Freibeträge ausnutzt oder Verluste verrechnen kann, hat mit solchen Aktien die Chance, eine steuerfreie Dividende zu kassieren und auch bei einem etwaigen Verkauf der Aktie ebenfalls Abgaben zu sparen. Wie das funktionieren kann, haben wir dir hier aufgeschrieben.

Oder du machst es, wie man es mit guten Dividendenaktien ohnehin machen sollte: Kaufen, Liegenlassen, Ausschüttungen kassieren und am Ende einfach vererben.

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