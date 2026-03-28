Wochenrückblick – Starke Schwankungsbreite der Indizes

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



Der Wochenauftakt begann an den Finanzmärkten turbulent. Die Indizes stiegen innerhalb kürzester Zeit aufgrund politischer Entwicklungen des Nahost-Konfliktes an. In Folge zeigten auch die Ölmärkte erhöh-te Volatilität. Zudem berichtete der ifo-Geschäftsklimaindex gesunkene Werte der Erwartungen deut-scher Unternehmen.





Globaler Aktienmarkt – DAX® mit außergewöhnlich hoher Handelsspanne



Die Indizes starteten turbulent in die Woche. Am Montag erreichte der DAX® eine Hoch‑Tief‑Spanne von über 1.300 Punkten und notierte zeitweise über 23.100 Punkten. Dieses Niveau konnte der deutsche Leitindex zunächst nicht halten; bis Mittwoch überschritt er die Marke von 23.000 Punkten zwischen-zeitlich erneut. Am Freitagvormittag notierte der DAX® bei rund 22.300 Punkten.

Ähnliche Bewegungen zeigten sich auch bei den US‑Indizes. Der S&P 500® stieg zum Wochenbeginn am Montag zeitweise auf über 6.600 Punkte, schloss am Donnerstag jedoch bei rund 6.470 Punkten. Der Nasdaq‑100® notierte im Wochenverlauf überwiegend über 24.000 Punkten, fiel zum Ende der Woche am Donnerstag jedoch auf rund 23.800 Punkte. Der Dow Jones Industrial Average® erreichte am Mon-tag einen Wochenhöchststand von über 46.800 Punkten und schloss am Donnerstag bei knapp über 46.000 Punkten.







