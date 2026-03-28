'WSJ': US-Verletzte bei iranischem Angriff in Saudi-Arabien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zehn US-Einsatzkräfte sind nach einem Bericht des "Wall Street Journals" bei einem iranischen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien verletzt worden. Sie befanden sich in einem Gebäude auf der Prince Sultan Airbase, das bei der Bombardierung getroffen wurde, wie die US-Zeitung unter Berufung auf US- und arabische Vertreter berichtete. Der Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien wird auch vom US-Militär genutzt. Bei dem Angriff wurden laut dem Zeitungsbericht auch amerikanische Tankflugzeuge beschädigt. Der Stützpunkt war seit Beginn des Iran-Kriegs immer wieder Ziel von Angriffen./rin/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Zollstreit
China kontert USA im Handelsstreitgestern, 09:50 Uhr · dpa-AFX
China kontert USA im Handelsstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News