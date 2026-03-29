EQS-Adhoc: LAIQON AG: Vorläufiges Konzern EBITDA, beschlossene Kapitalmaßnahmen, Verschiebung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 auf Mitte April 2026 sowie geplanten Wechsel in den Prime Standard

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LAIQON AG: Vorläufiges Konzern EBITDA, beschlossene Kapitalmaßnahmen, Verschiebung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 auf Mitte April 2026 sowie geplanten Wechsel in den Prime Standard



29.03.2026 / 23:07 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

LAIQON AG informiert über vorläufiges Konzern EBITDA, beschlossene Kapitalmaßnahmen, Verschiebung der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 auf Mitte April 2026 sowie geplanten Wechsel in den Prime Standard in 2027

Hamburg, 29. März 2026

Der Vorstand der LAIQON AG („LQAG“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) informiert basierend auf den vorläufigen Zahlen, über das erwartete operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:

Das konsolidierte EBITDA der LQAG wird im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich bei rd. -2,9 Mio. EUR und damit voraussichtlich rd. 0,9 Mio. EUR über dem konsolidierten EBITDA des Vorjahres in Höhe von rd. -3,8 Mio. EUR liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einmalige Sonder- und Personalaufwendungen von rund 1,9 Mio. EUR (2. Hj. 2025) sowie Rückstellungen für zukünftige Personalmaßnahmen von rd. 0,6 Mio. EUR das EBITDA außergewöhnlich belastet haben. Das erwartete konsolidierte EBITDA liegt damit unterhalb des Konsensus der Analysten von rd. 0,6 Mio. EUR.

Der Vorstand der LQAG hat heute zudem Beschlüsse zur Konzernfinanzierung 2026/31 gefasst. Die geplanten Kapital- und Finanzierungsmaßnahmen sind erforderlich, um insbesondere die Finanzierung der innerhalb der kommenden 12 Monate fällig werdenden Kaufpreisraten aus in den vergangenen Jahren durchgeführten Unternehmensakquisitionen, u. a. auch der MainFirst-Transaktion, sowie die Finanzierung des Geschäftsbetriebs des laufenden Geschäftsjahres 2026 der Gesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 16 Mio. EUR sicherzustellen.

Zur Umsetzung der Finanzierung wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.350.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu Stk. 2.350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Zeichnungspreis von 4,30 EUR beschlossen. Ferner wurde die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 beschlossen. Sie soll ein Volumen von bis zu 20,0 Mio. EUR und einen festen Zinssatz von 6,50 Prozent p.a. ausweisen. Beide Emissionen erfolgen im Private Placement bei ausgewählten Investoren.

Aufgrund bereits vorliegender Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren über Zeichnungen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. EUR für die Barkapitalerhöhung und in Höhe von 4,5 Mio. EUR für die Unternehmensanleihe 2026/31 erwartet der Vorstand ein Gesamtplatzierungsvolumen von mindestens 11 Mio. EUR. Zusätzlich erwartet der Vorstand einen Finanzierungsbeitrag eines Investors in Höhe von 5 Mio. EUR, mit dem bereits positive Gespräche geführt werden und für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie über 3,5 Mio. EUR übernommen hat. Vor diesem Hintergrund und der fortbestehenden Möglichkeit bis zur Testatserteilung über die Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 weitere Emissionserlöse zu erzielen, erwartet der Vorstand, dass es zu keiner Erteilung eines Risikohinweises gem. § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks kommen wird.

Aufgrund von Stundungsvereinbarungen mit einzelnen Gläubigern über insgesamt rd. 6 Mio. EUR besteht gleichwohl auch über die kommenden 12 Monate hinaus weiterer Finanzierungsbedarf der Gesellschaft.

Die Beendigung der Abschlussprüfung und die Testierung des Konzern- und Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 können erst nach der Eintragung der Durchführung der beschlossenen Barkapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft abgeschlossen werden, die der Vorstand aufgrund der bereits vorliegenden Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren innerhalb der nächsten Tage erwartet. Damit verschiebt sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich auf Mitte April 2026.

Ferner hat der Vorstand heute beschlossen, nach erfolgter Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für den Konzern- und Jahresabschluss 2025 von ausgewählten Gläubigern der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) und der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) Teilschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 16 Mio. EUR gegen Ausgabe neuer Aktien an der Gesellschaft und Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 im Wege einer sog. gemischten Sachkapitalerhöhung zurückzuerwerben.

Die Sachkapitalerhöhung soll zu einem noch festzulegenden Ausgabekurs über dem aktuellen Aktienkurs der LAIQON Aktie durchgeführt werden. Für die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien soll ein Lock-up bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 vorgesehen werden.

Aufgrund der gemischten Sachkapitalerhöhung soll sich das Gesamtvolumen der beiden Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 sowie der Unternehmensanleihe 2025/2030 signifikant um rd. 16,0 Mio. EUR reduzieren, während sich das Eigenkapital um rd. 9,5 Mio. EUR erhöhen soll. Die Rückzahlungsverpflichtungen für die Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 sollen sich im Ergebnis von 25 Mio. EUR auf rd. 12 Mio. EUR reduzieren, wenn keine Wandlungen bis Laufzeitende angenommen werden. Die Rückzahlungsverpflichtungen der Unternehmensanleihe 2025/2030 sollen sich von 10,8 Mio. EUR auf bis zu 7,8 Mio. EUR reduzieren.

Schließlich hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Wechsel vom Freiverkehrssegment Scale in den Prime Standard (regulierter Markt) zu prüfen und vorzubereiten. Der Wechsel soll möglichst bereits im Geschäftsjahr 2027 vollzogen werden.

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@laiqon.com Internet: https://laiqon.com ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2299770

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