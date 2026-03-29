EQS-News: LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab

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LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab



29.03.2026 / 23:21 CET/CEST

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LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab

Langfristige Konzernfinanzierung 2026/31 beschlossen

Start Kostensenkungsprogramm flankiert GROWTH 28-Strategie

AuM Digital Wealth steigen auf knapp 1,0 Mrd. EUR (12/25: 0,8 Mrd. EUR)

Vorl. Konzernkennzahlen Pro-forma: Steigerung Umsatzerlöse auf 44,2 Mio. EUR; Verbesserung EBITDA um 4,5 Mio. EUR auf +0,7 Mio. EUR (2025 ggü. 2024)

Wechsel in den Prime Standard für 2027 geplant

CEO-Webcast am 30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ

Hamburg, 29. März 2026

Langfristige Konzernfinanzierung 2026/31 beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG („LQAG“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) haben heute u. a. Beschlüsse zur Konzernfinanzierung 2026/31 gefasst. Siehe auch die heutige Ad-Hoc-Mitteilung.

Die geplanten Kapital- und Finanzierungsmaßnahmen sind erforderlich, um insbesondere die Finanzierung der innerhalb der kommenden 12 Monate fällig werdenden Kaufpreisraten aus in den vergangenen Jahren durchgeführten Unternehmensakquisitionen, u. a. auch der MainFirst-Transaktion, sowie die Finanzierung des Geschäftsbetriebs des laufenden Geschäftsjahres 2026 der Gesellschaft in Höhe von insgesamt rd. 16 Mio. EUR sicherzustellen.

„Seit dem Jahr 2019 haben wir LAIQON zu einem der innovativsten Finanzdienstleister in Deutschland gemacht. Mit der erfolgreichen M&A-Strategie und der im Branchenvergleich herausragenden Stärke bei der Integration von IT- und KI-Lösungen haben wir daneben ein starkes organisches Wachstum realisiert und führende Adressen als Kunden gewonnen. Durch die Kapitalmaßnahmen sichern wir die weitere Umsetzung unserer Wachstumsstrategie GROWTH 28 ab und optimieren zugleich das Fälligkeitsprofil unserer Fremdfinanzierung für den 5-Jahres-Zeitraum 2026-31. Neben dem Start eines Kostensenkungsprogrammes prüfen wir auch den Wechsel in den geregelten Markt ab 2027, um die Attraktivität unserer Aktie auch bei neuen Investorengruppen zu steigern.

Mit der Zahlung der finalen Kaufpreisraten in diesem Jahr für die sechs, mittlerweile vollständig integrierten Unternehmen schließen wir die bisherige Akquisitionsphase zunächst ab. Für die letzte 2025 erfolgte MainFirst-Transaktion werden wir 2026 bereits über 65 Prozent des Kaufpreises gezahlt haben“, erläutert Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG.

Neue strategische Investoren investieren in LAIQON AG

Der Vorstand der LAIQON AG hat im Zuge der Planung der Konzernfinanzierung 2026/31eine Reihe von Gesprächen mit Aktionären und potenziellen Investoren über mögliche Finanzierungsmaßnahmen als auch zur Wachstumsstrategie GROWTH 28 geführt. Dabei wurde ein positives Interesse an der Equity Story der LAIQON AG bekundet.

Dafür wurde heute die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.350.000,00 EUR aus genehmigtem Kapital beschlossen.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien liegt bei EUR 4,30 je ausgegebener neuer Aktie und entspricht dem XETRA Schlusskurs der LAIQON AG am 27.03.2026.

Geplante Finanzierung: Begebung einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31

Zudem wurde die Begebung einer neuen wertpapierprospektfreien Unternehmensanleihe 2026/31 beschlossen. Sie soll ein Volumen von bis zu 20,0 Mio. EUR und einen festen Zinssatz von 6,50 Prozent p.a. ausweisen.

Beide Emissionen erfolgen im Private Placement bei ausgewählten Investoren. Aufgrund bereits vorliegender Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren über Zeichnungen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. EUR für die Barkapitalerhöhung und in Höhe von 4,5 Mio. EUR für die Unternehmensanleihe 2026/31 erwartet der Vorstand ein Gesamtplatzierungsvolumen von mindestens 11 Mio. EUR. Zusätzlich erwartet der Vorstand einen Finanzierungsbeitrag eines Investors in Höhe von 5 Mio. EUR, mit dem bereits positive Gespräche geführt werden und für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie über 3,5 Mio. EUR übernommen hat.

Wandlungen von Verbindlichkeiten in Eigenkapital in Höhe von 9,5 Mio. EUR geplant

Nach erfolgter Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für den Konzern- und Jahresabschluss 2025 möchte die LAIQON AG interessierten Investoren der beiden Wandelschuldverschreibungen 2023/27 (ISIN DE000A30V885) und 2023/28 (ISIN DE000A351P38) ermöglichen, ihre Anteile zur Hälfte in Anteile der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 sowie zur Hälfte im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Aktien der LAIQON AG zu tauschen; die Anrechnung soll zu 100 % nominal erfolgen. Daneben soll auch Zeichnern der Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFUP9) die anteilige Einbringung von bis zu 3,0 Mio. EUR im Rahmen der Sachkapitalerhöhung angeboten werden.

Die Sachkapitalerhöhung soll zu einem noch festzulegenden Ausgabekurs über dem aktuellen Aktienkurs der LAIQON Aktie durchgeführt werden. Für die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien soll ein Lock-up bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 vorgesehen werden.

Mit diesem geplanten Tauschangebot und der damit verbundenen vorzeitigen Tilgung der beiden laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 sowie der Unternehmensanleihe 2025/30 beabsichtigt die LAIQON AG, deren Volumen signifikant um rd. 16,0 Mio. EUR zu reduzieren, während sich das Eigenkapital um rd. 9,50 Mio. EUR erhöhen soll und damit die Bilanzstruktur weiter gestärkt werden soll.

Die Rückzahlungsverpflichtungen für die beiden Wandelschuldverschreibungen 2023 sollen sich im Ergebnis von 25 Mio. EUR auf rd. 12 Mio. EUR reduzieren, wenn keine Wandlungen bis Laufzeitende angenommen werden. Die finalen Rückzahlungen der restlichen Wandelschuldverschreibungen 2023 im Jahr 2027 und 2028 sollen aus dem operativen Cashflow erfolgen. Die Rückzahlungsverpflichtungen der Unternehmensanleihe 2025/30 sollen sich von 10,8 Mio. EUR auf bis zu 7,8 Mio. EUR reduzieren.

Glättung des Fälligkeitsprofils des LAIQON-Konzerns bis 2031 geplant

Mit der geplanten Emission der neuen Unternehmensanleihe und dem geplanten gleichzeitigen Umtausch von Teilen der laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 beabsichtigt die LAIQON AG, die Bilanzstruktur zu verbessern. Durch die Verlängerung der Rückzahlungsphase bis 2031 und durch die Reduzierung von kurzfristigen Tilgungsspitzen in den Jahren 2027 und 2028 würde sich das Fälligkeitsprofil der zinstragenden Verbindlichkeiten spürbar glätten.

Abwicklungshinweise Kapitalmaßnahmen

Die Barkapitalerhöhung und die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 werden von dem Kapitalmarktteam der Baader Bank AG als Abwicklungsbank begleitet. Der Mindestanlagebetrag bei der Barkapitalerhöhung und der Anleihe 2026/31 an von der Gesellschaft zugelassene Investoren beträgt jeweils 100.000,00 EUR. Zeichnungstag für die Barkapitalerhöhung ist der morgige Tag, der 30.03.2026 sowie der 31.03.2026. Die Zeichnung der Unternehmensanleihe 2026/31 ist bis zum 15.05.2026 möglich. Interessierte Aktionäre und Investoren, die an der Barkapitalerhöhung und der Unternehmensanleihe 2026/31 teilnehmen möchten, werden gebeten, über ihre Depotbank bei der Baader Bank AG eine entsprechende Order aufzugeben oder sich bei der Gesellschaft unter florian.jilek@laiqon.com zur Unterstützung der Transaktionsabwicklung zu melden. Dies gilt auch für einen Umtausch der beiden Wandelschuldverschreibungen 2023.

Start Kostensenkungsprogramm flankiert GROWTH 28-Strategie

Die LAIQON AG hat im März 2026 ein Kostensenkungsprogramm zur Flankierung der GROWTH 28-Strategie gestartet. Geplantes Ziel des Programms ist es, die Cost-Income-Ratio bei gleichzeitiger konzernweiter Optimierung von Prozessen und Personalstrukturen auf ca. 70 % im Full-Year-Effekt 2027 zu verbessern.

AuM Digital Wealth steigen auf knapp 1,0 Mrd. EUR (12/25: 0,8 Mrd. EUR)

Die Entwicklung des verwalteten Vermögens, der Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns, zeigte weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik. Zum 31.12.2025 stiegen die AuM des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth auf rd. 10,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Plus von 53,8 % oder 3,5 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr (6,5 Mrd. EUR). Der Konzern traf damit die am 3. Juli 2025 angehobene AuM-Guidance GROWTH 25.

Zum 28.02.2026 stieg das verwaltete Vermögen des LAIQON-Konzerns auf rd. 10,29 Mrd. EUR. Dabei zeigte sich im Geschäftssegment Digital Wealth ein deutliches Wachstumsplus. Mit 0,95 Mrd. EUR AuM steht das Geschäftssegment kurz vor dem Erreichen der 1 Mrd. EUR AuM-Schwelle (12/25: 0,8 Mrd. EUR).

Starkes Wachstum in White Label-Partnerschaften auf rund 0,4 Mrd. EUR AuM

Die angebotenen Lösungen als Premium Wealth Spezialist für die Kunden der White Label Partner in der genossenschaftlichen FinanzGruppe mit der Union Investment und der meine Volksbank Raiffeisenbank eG in der meine Bayerische Vermögen GmbH zeigten eine hohe Wachstumsdynamik. Zum 15.03.2026 werden in den White-Label-Lösungen rund 385 Mio. EUR AuM für mehr als 2.400 Kunden verwaltet, was seit Jahresanfang einem Wachstum von über 40 % entspricht. Der AuM-Zufluss pro Monat beträgt über 50 Mio. EUR AuM bei weiter steigender Entwicklung.

AuM der MainFirst-Transaktion seit Übernahme um 0,5 Mrd. EUR gestiegen

Ein wesentlicher Meilenstein im Geschäftsjahr 2025 war die Übernahme des Portfoliomanagements von ausgewählten Publikums- und Spezialfonds von MainFirst und der damit verbundene Wechsel des betreuenden Teams zu LAIQON zum 1. August 2025. Mit der Transaktion übernahm der LAIQON Konzern rund 2,1 Mrd. EUR AuM aus 4 Publikumsfonds und mehreren Spezialmandaten. Zum 28.02.2026 stiegen die AuM auf 2,6 Mrd. EUR, eine Steigerung um 0,5 Mrd. EUR.

Für 2026 erwartet der LAIQON-Konzern aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios aus Publikums- und Spezialfonds einen Full Year Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von über 15,0 Mio. EUR(e) brutto.

Vorl. Konzernkennzahlen Pro-forma: Steigerung Umsatzerlöse auf 44,2 Mio. EUR; Verbesserung EBITDA um 4,5 Mio. EUR auf +0,7 Mio. EUR (2025 ggü. 2024)

Im Zuge der angekündigten Kapitalmaßnahmen veröffentlicht die LAIQON AG heute auch die vorläufigen, noch nicht geprüften Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:

Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns im Geschäftsjahr 2025 unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Übergangs des Portfolios aus der MainFirst-Transaktion zum 1. August 2025 um rd. 13 % auf rd. 35 Mio. EUR(e). (Vj.: 31 Mio. EUR).

In der Pro-forma-Betrachtung, welche die Effekte der MainFirst-Transaktion bereits seit dem 1. Januar 2025 berücksichtigen, stiegen die Umsatzerlöse um 42,6 % auf 44,2 Mio. EUR (Vj.: 31,0 Mio. EUR).

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich bei rd. -2,9 Mio. EUR(e) und damit voraussichtlich rd. 0,9 Mio. EUR über dem EBITDA des Vorjahres in Höhe von rd. -3,8 Mio. EUR liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einmalige Sonder- und Personalaufwendungen von rund 1,9 Mio. EUR (2. Hj. 2025) sowie Rückstellungen für zukünftige Personalmaßnahmen von rd. 0,6 Mio. EUR das EBITDA außergewöhnlich belastet haben. Das erwartete EBITDA liegt damit unterhalb des Konsensus der Analysten von rd. 0,6 Mio. EUR.

Bei Unterstellung der Übernahme des MainFirst-Portfolios zum 1. Januar 2025 wäre in der Pro-forma-Betrachtung ein EBITDA von rd. 0,7 Mio. EUR erzielt worden.

Die Beendigung der Abschlussprüfung und die Testierung des Konzern- und Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 können erst nach der Eintragung der Durchführung der beschlossenen Barkapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft abgeschlossen werden, die der Vorstand aufgrund der bereits vorliegenden Vereinbarungen mit ausgewählten Investoren innerhalb der nächsten Tage erwartet. Damit verschiebt sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich auf Mitte April 2026.

Er wird unter

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/

veröffentlicht.

Wechsel in den Prime Standard für 2027 geplant

Zudem hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Wechsel vom Freiverkehrssegment Scale in den Prime Standard (regulierter Markt) zu prüfen und vorzubereiten. Der Wechsel soll möglichst bereits im Geschäftsjahr 2027 vollzogen werden.

CEO-Webcast am 30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ

Für interessierte Anlegerund Pressevertreter wird die LAIQON AG am 30.03.2026 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. Herr Plate wird die Konzernfinanzierung 2026/31 und die vorläufigen Ergebnisse der Gesellschaft erläutern sowie ein Strategieupdate geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung: https://laiqon.com/newsroom/events/laiqon-ceo-webcast-mit-dipl-ing-achim-plate/

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,29 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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