Iran droht mit Angriffen gegen israelische und US-Unis

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran droht mit Angriffen auch gegen israelische und US-amerikanische Hochschuleinrichtungen. Israelische und amerikanische Universitäten in der Region würden Ziel iranischer Vergeltungsmaßnahmen, zitierte die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Fars in der Nacht auf der Plattform X. Der Iran greift seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe vor einem Monat als Gegenreaktion nicht nur Ziele in Israel an, sondern nimmt auch auf Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, unter Beschuss./ln/DP/zb