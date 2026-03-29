Kolumne von Stefan Riße

Ich war schon am Jahresanfang skeptisch für dieses Börsenjahr, also weit, bevor man erahnen konnte, dass es den Angriff der USA und Israels auf den Iran und steigende Energiepreise geben würde. Genau genommen bin ich tatsächlich noch viel länger zurückhaltend, was die Aktienmärkte betrifft, fraglos zu früh, wie sich gezeigt hat. Dabei habe ich nie geraten, alle Aktien zu verkaufen, aber vielleicht etwas mehr Cash zu halten als in anderen Phasen.

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