Kolumne von Stefan Riße

Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen
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Euphorie trifft auf Liquiditätsengpässe – ein klassisches Warnsignal. Während viele Anleger noch jeden Rücksetzer kaufen, wächst das Risiko einer größeren Korrektur. Warum eine kurzfristige Erholung möglich ist, der übergeordnete Trend aber weiter nach unten zeigen dürfte.
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com
Ich war schon am Jahresanfang skeptisch für dieses Börsenjahr, also weit, bevor man erahnen konnte, dass es den Angriff der USA und Israels auf den Iran und steigende Energiepreise geben würde. Genau genommen bin ich tatsächlich noch viel länger zurückhaltend, was die Aktienmärkte betrifft, fraglos zu früh, wie sich gezeigt hat. Dabei habe ich nie geraten, alle Aktien zu verkaufen, aber vielleicht etwas mehr Cash zu halten als in anderen Phasen.
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