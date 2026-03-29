Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal
Steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und schwache Unternehmenszahlen setzen die Märkte massiv unter Druck. Während Tech-Aktien verlieren und Bitcoin schwächelt, bleibt der Nahostkonflikt der entscheidende Faktor für die weitere Entwicklung.
Was für eine Woche. Der März 2026 schreibt sich in die Geschichtsbücher – und zwar nicht auf die angenehme Art. Der S&P 500 hat diese Woche weitere rund vier Prozent verloren und seinen vierwöchigen Abwärtstrend auf insgesamt 6,5 Prozent ausgebaut. Auf Monatssicht steuert der Index auf seinen größten Monatsverlust seit März 2025 zu. Der Nasdaq Composite ist endgültig in den Korrekturmodus gerutscht. Der DAX schloss den Freitag abermals im Minus, belastet von steigenden Ölpreisen und der anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten.
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