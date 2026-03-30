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10-jährige Rendite Deutschland - Die Mutter aller Schiebezonen – in Auflösung

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Die Mutter aller Schiebezonen – in Auflösung

Zu einer vollständigen Zinsanalyse gehört auch der Blick auf das Spiegelbild des Euro-BUND-Future – sprich die 10-jährige Rendite Deutschland. Zusätzlich verknüpfen wir ganz bewusst zwei unterschiedliche Zeitebenen. Beim Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland handelt es sich um „die Mutter aller Schiebezonen“. Seit Anfang 2023 pendelt das Zinsbarometer zwischen knapp 2 % auf der Unterseite und 3 % auf der Oberseite seitwärts. Zuletzt wurde die steigende 200-Tage-Linie (akt. bei 2,74 %) regelmäßig als Sprungbrett genutzt. Dieses Verhaltensmuster führt gleichzeitig dazu, dass das untere Ende der beschriebenen Tradingrange zuletzt nicht mehr angesteuert wurde. Die Gefahr steigender Renditen ist deshalb real, zumal charttechnisch die Signalmarke bei 3 % gerade zur Disposition gestellt wird. Ein nachhaltiger Ausbruch löst das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben auf und aktiviert perspektivisch ein Kursziel von gut 4 %. Die o. g. Glättungslinie markiert indes eine massive Unterstützung. In der Summe haben wir ein „déjà-vu“: Analog zur Situation 2022 ist die Korrelation zwischen Aktien und Bonds derzeit hoch – beide Assetklassen stehen gemeinschaftlich unter Druck.

10-jährige Rendite Deutschland (Daily)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradingview²



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