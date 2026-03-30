2G Energy: Management kündigt Data Center-Deals an. Das müsste die Aktie wachküssen!

2G Energy steht nach einem operativen Übergangsjahr vor einer massiven Wachstumsphase, die maßgeblich durch den Energiehunger globaler KI-Infrastrukturen getrieben wird. Laut Management befinden sich mehrere Großaufträge für US-Rechenzentren im dreistelligen Megawattbereich kurz vor der Konkretisierung, was bereits ab dem zweiten Quartal 2026 zu signifikanten Anzahlungen führen soll. Ab 2026 winkt eine neue Wachstumsphase auf bis zu 490 Millionen Euro an Umsatz und 11 % an EBIT-Marge.

Dezentrale Energie für die digitale Infrastruktur 2G Energy hat sich weit über das klassische Geschäft mit Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen hinausentwickelt. Das Unternehmen agiert heute als spezialisierter Lösungsanbieter für die Energieautarkie von Data Centern, liefert industrielle Großwärmepumpen und bietet hochmoderne Demand-Response-Motoren an. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen – eine kritische Komponente in einer zunehmend dezentralen Energielandschaft.







Endlos Turbo Long 25,0999 open end: Basiswert 2G Energy DY7CHH Quelle: DZ BANK: Geld 30.03. 17:04:22, Brief 30.03. 17:04:22 1,10 EUR 1,12 EUR -3,51% Basiswertkurs: 35,800 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 25,0999 EUR Knock-Out-Barriere 25,0999 EUR Hebel 3,26x Abstand zum Basispreis in % 29,59% Abstand zum Knock-Out in % 29,59% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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