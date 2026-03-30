AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec vorbörslich stark unter Druck wegen Margenausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den Aktionären von Suss Microtec droht am Montag ein düsterer Wochenauftakt. Angesichts eines zehnprozentigen Abschlags, der sich im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich anbahnt, wurde am Markt auf ein enttäuschendes Margenzielband für das laufende Jahr verwiesen.

Der jüngste Kursrutsch würde damit weitergehen, denn auch am Freitag hatten die Aktien schon acht Prozent an Wert verloren. Mitte März hatten sie noch ein Hoch seit Oktober 2024 erreicht. Unter 47 Euro steuern sie nun auf ein Tief seit Mitte Februar zu.

Der Halbleiterausrüster erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine rückläufige operative Marge (Ebit) im Größenbereich von 8 bis 10 Prozent, während der Schnitt der Analystenerwartungen hierzu bei 11,6 Prozent gelegen hatte.

Suss sprach selbst in seiner Mitteilung von einem strategisch wichtigen "Übergangsjahr" im Hinblick auf die Einführung neuer Lösungen. Die Jahreszahlen für 2025 seien besser ausgefallen als erwartet, ergänzte ein Händler./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------