Asiatische Aktienmärkte

Kurseinbrüche in Tokio und Seoul wegen Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien haben die Handelswoche im Zuge des eskalierenden Iran-Kriegs mit deutlichen Kursverlusten begonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 brach zum Handelsstart ein und stand am Nachmittag (Ortszeit) rund 3,2 Prozent im Minus. Der südkoreanische Kospi sank ebenfalls um knapp 3,2 Prozent. Etwas milder fielen die Verluste in Hongkong aus, wo der Hang Seng Index am frühen Nachmittag rund 0,9 Prozent im Minus rangierte.

Die Märkte reagieren damit auf den weiter steigenden Ölpreis. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai liegt derzeit bei rund 115 Dollar und nähert sich seinem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar an. Die ostasiatischen Volkswirtschaften, insbesondere Japan und Südkorea, sind stark von Öllieferungen über die derzeit nahezu geschlossene Straße von Hormus vor Iran angewiesen.

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Die USA und Israel setzen unterdessen ihre heftigen Angriffe im Iran fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die israelische Armee ohne nähere Angaben mit. Der Iran hatte wiederum flankiert von der von ihm unterstützten Huthi-Miliz im Jemen seine Gegenangriffe auf Israel und benachbarte Golfstaaten fortgesetzt./fkr/DP/stw

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