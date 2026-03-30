Aktien Europa Schluss: Erholung trotz Eskalation des Iran-Kriegs

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Kriegs hat sich der EuroStoxx 50 am Montag etwas erholt. Trotz der Eskalation durch den Eintritt der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz schaffte der Eurozonen-Leitindex ein Plus von 0,65 Prozent auf 5.541,79 Punkte.

Dabei halfen Gewinne an der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial von Zukäufen von Schnäppchenjägern profitierte. Hinzu kamen vage Hoffnungen auf Fortschritte im Krieg im Nahen Osten.

Außerhalb der Eurozone gewann der schweizerische SMI 0,78 Prozent auf 12.668,67 Punkte. Für den britische FTSE 100 ging es um 1,61 Prozent auf 10.127,96 Punkte nach oben. Er profitierte von seinen schwer gewichteten Öl- und Rohstofftiteln./la/he