Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Fehlstart in Karwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist angesichts der unverminderten Kriegshandlungen in der Golfregion mit moderaten Verlusten in die verkürzte Handelswoche vor Ostern gestartet. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 22.229 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex wieder der Marke von 22.000 Punkten, die er vor Wochenfrist bereits getestet hatte. Seit dem Zwischenhoch Ende Februar bei 25.406 Punkten summiert sich der Dax-Verlust nun auf 12,5 Prozent.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank am Montagmorgen um 0,6 Prozent auf 27.491 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Aus Sicht der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die USA und Israel setzen ihre heftigen Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar und pendelte sich zuletzt über der Marke von 115 Dollar ein. Der Ölpreis bleibt der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Den Verbraucherpreisdaten aus Deutschland könnte daher am Montag Bedeutung zukommen./edh/stw