Aktien New York Schluss: Dow stabil - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag mit Mühe stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Die konjunktursensiblen Technologiewerte gerieten erneut unter Druck, wobei Aktien von Chipherstellern einmal mehr deutliche Einbußen hinnehmen mussten.
Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,78 Prozent auf 22.953,38 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 6.343,72 Einheiten nach unten. Der Dow schloss 0,11 Prozent im Plus bei 45.216,14 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit September letzten Jahres abgerutscht war./la/he
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ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil - Anleger zwischen Hoffen und Bangenheute, 20:33 Uhr · dpa-AFX
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