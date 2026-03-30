Aktienmärkte ohne klare Richtung: Anleger bleiben vor Ostern vorsichtig

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zu Beginn der verkürzten Osterwoche wenig verändert. Der DAX startet mit leichten Abschlägen in den Handel und bewegt sich weiter in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Auch der EuroStoxx 50 tendiert moderat fester, ohne neue Impulse zu entwickeln. An den internationalen Börsen präsentiert sich ein uneinheitliches Bild. Die US‑Indizes notieren vorbörslich leicht im Plus, während der japanische Nikkei 225 den Handel mit Aufschlägen beendete.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages stehen die deutschen Verbraucherpreisdaten, die neue Hinweise liefern, wie stark die gestiegenen Energiepreise mittlerweile auf die Inflation durchschlagen. Hintergrund ist der weiter eskalierte Konflikt in der Golfregion, der den Ölmarkt fest im Griff hält. Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus und das Ausbleiben diplomatischer Fortschritte sorgen für Angebotsrisiken, die Inflations- und Konjunktursorgen zugleich nähren. Der Ölpreis bleibt damit der zentrale makroökonomische Taktgeber für die Märkte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Suss Microtec steht deutlich unter Druck. Die Aktie gibt spürbar nach, nachdem der Halbleiterausrüster mit einem enttäuschenden Margenausblick für 2026 die Erwartungen gebremst hat. Zwar fielen die Zahlen für 2025 besser aus als befürchtet, doch das avisierte Margenzielband signalisiert ein Übergangsjahr mit erhöhtem Investitionsbedarf.

Auch die Aktie von Secunet Security Networks setzt ihre Schwächephase fort und gerät zum Wochenauftrackt nochmal deutlich unter Druck. Die Aktie weitet die bestehenden Verluste aus, obwohl das Unternehmen mit der Vorlage des testierten Geschäftsberichts für 2025 die bereits bekannten Zahlen bestätigte und an den Zielen für das laufende Jahr festhält. Am Markt überwiegt dennoch Zurückhaltung. Die Ergebnisse liefern aktuell keine neuen Impulse, um das angeschlagene Sentiment zu drehen, während das insgesamt nervöse Marktumfeld risikoreichere Nebenwerte zusätzlich belastet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZCD 6,88 21719,114095 Punkte 34 Open End DAX® Bull HD7TZE 33,48 19016,304712 Punkte 6,71 Open End DAX® Bull UG4ZAY 11,85 21205,238369 Punkte 19,05 Open End DAX® Bear UN43K4 10,39 23352,55872 Punkte 21,37 Open End DAX® Bear UN402F 16,76 24006,783733 Punkte 13,4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Exxon Mobile Corp. Call UN06NV 4,08 130,00 USD 3,04 16.09.2026 Rheinmettal AG Call UG512P 1,20 2000,00 EUR 9,71 17.06.2026 Allianz SE Call UG2GQU 0,18 400,00 EUR 18,39 17.06.2026 DAX® Put UN4FDM 22,46 24600,00 Punkte -9,49 10.04.2026 DAX® Put UN501N 26,13 25000,00 Punkte -7,99 24.04.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla, Inc. Long UN4W73 1,13 325,864455 USD 10 Open End DAX® Short UG611R 1,29 23785,766677 Punkte -15 Open End DAX® Short UN6DW2 8,19 23044,108333 Punkte -30 Open End Tesla, Inc. Short UN15MN 1,21 398,014427 USD -10 Open End Rheinmetall AG Short UG46FK 2,30 920,323762 EUR -3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 11:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!