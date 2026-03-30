ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,30 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig und hänge von der weiteren Erholung des Motoren-Geschäfts ab, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Das habe zuletzt leichte Erholungstendenzen gezeigt. Strukturelle Verbesserungen aus dem Kostenprogramm "Future Fit" spielten auch 2026 eine wichtige Rolle./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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