ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 34 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Jenoptik von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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