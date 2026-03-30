ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 34 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Jenoptik von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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