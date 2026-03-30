ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte solide gelaufen sein mit einem überraschend starken Start von Wegovy als Abnehmpille, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Er geht dennoch davon aus, dass der Marktkonsens weiter sinken muss./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST

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