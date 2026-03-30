ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST

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