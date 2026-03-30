Arbeitskräftenachfrage sinkt im März auf niedrigem Niveau
Berlin, 30. Mrz (Reuters) - Nach einem deutlichen Anstieg im Februar ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland im März leicht gesunken. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) fiel um drei auf 103 Punkte, wie die BA am Montag mitteilte. Der saisonbereinigte Indikator lag damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats und verharrte auf einem insgesamt niedrigen Niveau. Schwankungen in der Entwicklung des BA-X werden nach BA-Angaben seit einigen Monaten auch dadurch verursacht, dass einzelne Arbeitgeber den Personalbedarf als Großaufträge melden.
Gegenüber dem Vorjahresmonat sei der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in den meisten Wirtschaftszweigen gesunken, besonders stark in der Informations- und Kommunikationsbranche, im Gastgewerbe sowie bei Verkehr und Logistik. Ausnahmen bildeten der öffentliche Bereich, Banken, Versicherungen, das Gesundheitswesen sowie die Baubranche, die eine höhere Nachfrage als im Vorjahr verzeichneten.
Die BA legt am Dienstag die Arbeitsmarktbilanz für März vor. Ihr Forschungsinstitut IAB rechnet angesichts von Iran-Krieg und Ölpreisschock nicht mit einer raschen Erholung. Im Jahresdurchschnitt könnte die Zahl der Arbeitslosen demnach um 40.000 steigen.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)