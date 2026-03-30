Arbeitskräftenachfrage sinkt im März auf niedrigem Niveau

Berlin, ⁠30. Mrz (Reuters) - Nach einem deutlichen Anstieg im Februar ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland im März leicht gesunken. Der Stellenindex der Bundesagentur ‌für Arbeit (BA-X) fiel um drei auf 103 Punkte, wie die BA am Montag mitteilte. Der ⁠saisonbereinigte ⁠Indikator lag damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats und verharrte auf einem insgesamt niedrigen Niveau. Schwankungen in der Entwicklung des BA-X werden nach BA-Angaben seit einigen Monaten auch ‌dadurch verursacht, dass einzelne Arbeitgeber ‌den Personalbedarf als Großaufträge melden.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sei der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in den ⁠meisten Wirtschaftszweigen gesunken, besonders stark in der Informations- ‌und Kommunikationsbranche, im Gastgewerbe ⁠sowie bei Verkehr und Logistik. Ausnahmen bildeten der öffentliche Bereich, Banken, Versicherungen, das Gesundheitswesen sowie die Baubranche, die eine höhere ‌Nachfrage als im ⁠Vorjahr verzeichneten.

Die BA legt ⁠am Dienstag die Arbeitsmarktbilanz für März vor. Ihr Forschungsinstitut IAB rechnet angesichts von Iran-Krieg und Ölpreisschock nicht mit einer raschen Erholung. Im Jahresdurchschnitt könnte die Zahl der Arbeitslosen demnach um 40.000 steigen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)